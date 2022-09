Залужний на обкладинці Time – про що сказав головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що перемога України у війні не стане фіналом протистояння з росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Time, передає NNS з посиланням на Громадське.

Залужний розповів, що Україна готувалася до ймовірного нападу росії в лютому, зокрема проводячи свої військові навчання. Вони мали на меті імітувати напад росіян, але показали тріщини в обороні України.

TIME’s new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h

— TIME (@TIME) September 26, 2022