Залужний на обкладинці Time – про що сказав головнокомандувач ЗСУ в інтерв’ю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що перемога України у війні не стане фіналом протистояння з росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Time, передає NNS з посиланням на Громадське.

Залужний розповів, що Україна готувалася до ймовірного нападу росії в лютому, зокрема проводячи свої військові навчання. Вони мали на меті імітувати напад росіян, але показали тріщини в обороні України.

TIME’s new cover: Inside the Ukrainian counterstrike that turned the tide of the war https://t.co/s4xdQEbFgN pic.twitter.com/V3z2Lua07h — TIME (@TIME) September 26, 2022

На думку Залужного, навчання військових були центром оборонної стратегії України, найкращим шансом вижити, а командири сприймали їх недостатньо серйозно.

«Я цілу годину кричав. Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть життя не лише нам, але й нашій країні», сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Так, вони перемістили та замаскували військову техніку, вивели війська та зброю зі своїх баз і відправили їх по країні. Це включало літаки, танки та бронетехніку, а також зенітні батареї.

Залужний розповів, що «запах війни вже відчувався в повітрі», та він притримував розкриття деталей його стратегії.

«Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, палимо траву, дивимося телевізор і пишемо у Facebook», пояснив він.

На початку війни мета, за його словами, була утримати Київ, дати противнику просунутися вглиб території і знищити тили і лінії постачання.

На пропозиції американських колег евакуюватися Залужний відповів відмовою, заявивши, що для нього війна почалася в 2014 році. На тлі підготовки до важкої зими, Залужний готується до довгої і кривавої битви.

«Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни», сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний

Валерій Федорович Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському Житомирської області.

Український воєначальник, Головнокомандувач Збройних сил України з 27 липня 2021 року, генерал (2022 рік).

У 2022 році увійшов до щорічного списку ста найбільш впливових людей року за версією американського журналу Time.