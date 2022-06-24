Загроза з Білорусі: на які міста України планується атака (список)

Головні цілі ударів білоруської армії вже визначені. Речник InformNapalm перерахував міста України, на які планується атака.

Про це громадський діяч і журналіст Михайло Макарук сказав у коментарі 24 каналу, передає NNS.

“Все, що зараз відбувається у Білорусі, мало нагадує оборону. У них триває мобілізація із запасу, білоруські вояки вчаться будувати понтонні переправи “для захисту”. Але понтонні переправи – це про напад”, каже журналіст.

Він також зазначив, що не можна оминути увагою імпорт зброї, туди постійно звозять С-300 чи С-400, але сидіти за пультом керування навряд будуть білоруси.

“Всі говорять, що білоруси не вміють воювати і це справді так. Але умовні 20 тисяч живої сили, чи навіть 5 тисяч, відтягуватимуть наших захисників”, говорить Макарук.

Журналіст вважає, що білоруси у разі нападу намагатимуться перерізати українські дороги у напрямку “захід-центр”, щоб завадити сполученню із ЗСУ.

Макарук назвав головні точки ударів для білоруської армії, які за, його словами, вже визначені ворогом. Це:

Ковель (Волинська обл);

Вараш, Сарни (Рівненська обл.);

Овруч (Житомирська обл);

Чернігівщина.

“Тому коли певні експерти розповідаються мені, чому ми тримаємо бойові бригади на Заході України – саме для того, аби не допустити реалізацію цього сценарію”, резюмує Макарук.

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