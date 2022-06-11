В Україні погода цього літа очікуються з аномально високою температурою, особливо у західних областях.

Про це розказала завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух, передає NNS.

Якою буде погода цього літа

Кліматологиня пояснила, що в Україні протягом останніх десятиріч існує тенденція до суттєвого підвищення температури повітря влітку, особливо максимальної, зростання дефіциту опадів, збільшення тривалості бездощового періоду та зростання інтенсивності конвективних явищ погоди (гроз, злив, граду, шквалу).

Вона додала, що таким чином зростає й тривалість періоду літньої спеки, тому літо 2022 не стане винятком.

«На погоду влітку у північній півкулі, Європі та Україні суттєво впливатимуть процеси, що відбуваються в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Нінья. Його вплив сприятиме більш спекотній і сухій погоді в Україні, ніж за звичай», пояснила Балабух.

Фахівчиня підкреслила, що згідно з даними NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США), найбільш аномальна температура повітря може спостерігатися влітку у західних областях України. Вона додала, що в цьому регіоні буде мало опадів, очікується посилення посухи та є небезпека пожеж.

Погода у червні в Україні

Кліматологиня повідомила, що перший місяць літа може бути на 1-2 градуси теплішим, у порівнянні з середніми багаторічними даними за останні 30 років, а температура повітря, яка відмічатиметься протягом місяця, ймовірно відповідатиме типовому липню.

Якою буде погода у липні

Балабух зазначила, що в Україні саме в липні слід чекати найвищої температури повітря, але у 2022 році це може бути характерним і для червня.

У липні аномально високі температури на заході країни збережуться.

Погода у серпні в Україні

Останній літній місяць цього року відповідатиме кліматичній нормі, що характерна для серпня, підкреслила кліматологиня.