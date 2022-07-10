Як війна вплине на виплати пенсій у майбутньому – чи вистачить грошей на всіх?

Як війна вплине на виплати пенсій у майбутньому – багатьох людей похилого віку непокоїть це питання.

На жаль, стовідсоткова виплата грошей за липень і попередні місяці війни не є для них гарантом такого ж показника і надалі.

Однак у Пенсійному Фонді України поспішили запевнити, що пенсії продовжуватимуть надходити регулярно, незалежно від військових реалій, з посиланням на Телеграф передає NNS.

За інформацією видання “На пенсії“, нинішні реалії не завжди дозволяють регулювати своєчасне нарахування грошей, проте протягом конкретного фінансового місяця всі гроші виплачуються одержувачам. Більше того, у Фонді кажуть, що ресурсів вистачить на пенсії і надалі.

За словами керівника правління ПФУ Євгена Капінуса, війна не заважає отримувати пенсіонерам виплати у повному обсязі. До того ж, держава регулярно виконує поставлені завдання щодо запланованих ще до повномасштабного вторгнення рф підвищення пенсій, як це було в липні.

В Інституті демографії та соцдосліджень також переконані, що люди похилого віку без копійки не залишаться. Керівниця організації Елла Лібанова стверджує, що держава все одно знаходитиме потрібну суму на виплати пенсій, навіть якщо її доведеться “позичати” безпосередньо в бюджеті, а не брати з виділених коштів ПФУ початково.

“Держава в XXI столітті не може допустити, щоб непрацездатна людина голодувала”, зазначила вона.

При цьому Лібанова вважає, що у разі затягування війни, більшість пенсій, що виплачуватимуться за солідарною системою, можуть зрівняти з лише невеликою відмінністю від людини до людини, тобто пенсія стане практично однаковою для всіх, незалежно від стажу, розміру внесків. Це, ймовірно, станеться, якщо доведеться зупинитись на забезпеченні лише основних потреб пенсіонерів.

Що буде з виплатами українців, які отримують пенсії в рублях від окупантів