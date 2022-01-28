На продовольчому ринку України спостерігається стійка тенденція до зростання цін практично на всі продукти харчування, яка спостерігатиметься й надалі, зазначила завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Інна Сало, передає NNS.

М’ясо

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у І півріччі 2022 року збережеться тенденція підвищення цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та м’ясо птиці – як мінімум, на 15-20 %.

Обмежена купівельна спроможність українців посилила напруженість конкуренції між свининою та курятиною. Нині перевага за останньою.

Хліб

Середня ціна 1 кг хліба нині складає близько 30,65 грн, що перевищує показники минулого року на 23 %. Найближчим часом частка вартості енергоресурсів у виробництві хлібобулочних виробів зросте з 5-7 % до 15-20 %.

З урахуванням інфляційного фактору, це призведе до подальшого подорожчання хліба та хлібобулочних виробів на 10-25 %.

Олія

Падіння обсягів світового виробництва олійних культур у 2020 р. спричинило стрімке зростання світових цін на олію та шрот, що знайшло своє відображення на внутрішньому продовольчому ринку України, де ціна на соняшникову олію зросла на 85 %.

На початку січня 2022 року вона коштувала в середньому 61,43 грн/л. Очікується поступове сезонне збільшення відпускної ціни насіння соняшнику, що відобразиться на зростанні ціни соняшникової олії.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, до серпня 2022 року цей вид агропродукції може здорожчати в межах 20 % – до 75 грн/л.

Крупа

Гречана крупа на початку січня 2022 року проти відповідного періоду минулого року подорожчала на 27,6 % – до 47,77 грн/кг, ячна – до 15,80 грн/кг (+21,7 %), пшоняна – до 18,42 грн /кг (+5,2 %). Ця тенденція зберігатиметься й надалі.

Очікується, що споживча ціна на гречану крупу може зрости на 15-20 % і перевищити 65 грн/кг, на крупу ячну – на 10-12 % (18 грн/кг), на пшоняну – на 10-15 % (20 грн/кг).

Як змінилися ціни на продукти харчування у січні:

Ціни на курячі яйця

Так, середні ціни на курячі яйця торгової марки Квочка на кінець січня становлять 40,55 грн за 10 штук, тоді як у грудні їхня вартість була зафіксована на рівні 39,77 грн. Про це інформує Мінфін.

За торгову марку Ясенсвіт у середньому доведеться віддати 40,30 грн. за 10 штук. У грудні їхня вартість становила 38,83 грн.

Ціни на свинину

Середня вартість свинини також подорожчала порівняно з минулим місяцем. Зокрема, ціна на свинячу грудинку становить 106,95 грн/кг, тоді як у грудні була 104,59 грн/кг. Лопатку можна придбати за 110,60 грн/кг (грудень – 110,55 грн/кг), нашийок – 155,44 грн/кг (грудень – 147,98 грн/кг), ребра – 116,28 грн/кг (грудень – 109,86 грн/кг), шашлик – 143,77 грн/кг (грудень – 142,02 грн/кг).

Ціни на сало

Середня ціна на сало також злетіла догори: вартість домашнього сала у січні становить 151,50 грн/кг, тоді як у грудні була 148,38 грн/кг. Також подорожчало і солоне сало – 201,95 грн/кг (грудень – 195,49 грн/кг).

Ціни на молоко

Середня вартість молока торгової марки Простоквашине (1%) становить 32,95 грн (900 мл), тоді як у грудні його можна було придбати за 30,33 грн.

Торгова марка Яготинське (2,6% 900 мл) коштуватиме 31,77 грн (грудень – 30,90 грн/кг).

Ціни на вершкове масло

Середні ціни на вершкове масло торгової марки Селянське (72,5%) на кінець січня становлять 55,62 грн за 200 гр (грудень – 50,79 грн). Масло Яготинське (73% за 200 гр) можна придбати за 52,33 грн (грудень – 49,34 грн).

Ціни на олію

Вартість олії торгової марки Олейна рафінована в середньому становить 57,76 грн (850 мл), тоді як у грудні була зафіксована на рівні 56,01 грн. соняшникова олія торгової марки Щедрий Дар рафінована можна придбати за 55,12 грн (870 мл). У грудні її вартість становила 55,76 грн.