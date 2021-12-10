Як оформити або перерахувати пенсію на порталі “Дія”: інструкція

Міністерство цифрової трансформації запустило нові послуги на порталі «Дія». Серед іншого тепер там можна оформити або перерахувати пенсію. Що для цього потрібно?

Про це NNS дізнався з повідомлення На пенсії.

Як оформити пенсію на порталі Дія?

Необхідно авторизуватися на порталі «Дія» (не плутайте з мобільним додатком – там ця послуга поки що недоступна). Це можна зробити через банк-ID або електронний підпис. Далі слід зайти до розділу «Пенсії, пільги та допомога» (праворуч) та обрати пункт із пенсіями. Потім потрібно заповнити заяву. Частина інформації автоматично підтягнеться з особистого кабінету громадянина. Сама заява зроблена у вигляді анкети, де слід відповідати на запитання однозначно — «так» чи «ні». При заповненні слід зазначити також, про який вид пенсії йдеться. Також слід вказати спосіб отримання виплат – на банківську картку або у відділенні пошти. За результатами заповнення анкети система формує перелік документів, які потрібно підвантажити. Коли заяву буде заповнено, а всі необхідні документи прикріплено, потрібно поставити електронний підпис (КЕП) та натиснути кнопку «Надіслати». Документи потраплять на розгляд до Пенсійного фонду автоматично.

Навіщо це потрібно?

Глава Мінцифри уточнив, що це важливий крок не лише для цифровізації країни, а й безпеки громадян під час пандемії COVID-19.

“Досі, щоб отримати пенсію від держави, люди похилого віку були змушені ходити по державних органах і стояти в чергах годинами, наражаючи себе на небезпеку. Щоб виправити ситуацію, ми запустили нову послугу на порталі “Дія””, зазначив Михайло Федоров.

Автори нововведення стверджують, що процес максимально автоматизований і це доступно кожному. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку.

Рішення ухвалюється протягом 10 робочих днів. Відповідь або лист про необхідність уточнення даних мають надіслати на електронну пошту.

Як отримати довідки ОК-5 та ОК-7?

Виписки з реєстрів у формі ОК-5 та ОК-7 — одні з найпопулярніших довідок в Україні. Щорічно видається 2,8 мільйона таких документів. Це довідки про трудовий та страховий стаж. Їх вимагають при оформленні на роботу, для призначення пенсії та при нарахуванні лікарняних.

Тепер вони також доступні на порталі Дія.

Потрібно авторизуватися (див. вище пункт «Як отримати або перерахувати пенсію на порталі «Дія») , зайти до розділу «Довідки та виписки» та вибрати необхідну довідку.

Заповнювати заяви або підписувати щось КЕПом не потрібно. Необхідно лише вказати період, протягом якого потрібна довідка. Сформована довідка надійде на електронну пошту.