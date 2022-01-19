Вже з наступного тижня: українці 60+ зможуть витратити COVID-тисячу на ліки

Українці віком від 60 років зможуть витрачати COVID-тисячу на ліки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на засіданні уряду, передає NNS.

Дозвіл поширюється на ті препарати, що були включені до Державного реєстру ліків.

“Уряд сьогодні розширить дію програми президента України єПідтримка, щоб її можна було витрачати не лише на книги чи кіно. Українці старше 60 років зможуть витратити тисячу гривень на ліки”, повідомив він.

Згідно з ухвалою Кабміну, програма запрацює 24 січня.

Ліки можна буде придбати в аптечних закладах та інтернет-аптеках. Купити можна буде будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього.

За інформацією Міністерства економіки, банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме вона оформила картку – неважливо, головне, щоб на момент купівлі ліків їй вже виповнилося 60 років.

За кошти програми можна буде придбати виключно лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

За словами прем’єра, отримати тисячу гривень за вакцинацію зможуть також діти віком 12-17 років.

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