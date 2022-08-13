Випускники вишів можуть отримати грошову допомогу – хто саме і як це зробити

Деякі українські випускники вишів за напрямами та спеціальностями педагогічного профілю отримають одноразову матеріальну допомогу від держави.

Про це нагадали у Міністерстві освіти України, передає NNS.

«Міністерство освіти і науки нагадує, що відповідно до постанови КМУ від 26 вересня 2006 р. № 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів» випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, надається одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленому на 1 січня календарного року», йдеться у повідомленні.

Для одержання грошової допомоги необхідно написати заяву на надання грошей до вищого навчального закладу, де людина отримала диплом, подавши такі документи:

копію трудової книжки;

копію договору про роботу на посаді педпрацівника в установі загальної середньої або професійної освіти.

Цю заяву потрібно надати до 10 жовтня. У свою чергу, адміністрація вишу до 15 жовтня має передати її до департаменту освіти та науки обласних держадміністрацій чи Київської міської держадміністрації.

Якщо колишній студент навчався у листопаді-грудні, він опиниться у списку одержувачів адресної фінансової допомоги у новому році.

Після цього молодий педагог зможе отримати гроші до кінця року, у якому списки претендентів на отримання допомоги було подано до департаментів освіти чи відповідного департаменту Київської міської держадміністрації.

Якщо ж випускник відмовиться приступати до своїх обов’язків або звільниться за власним бажанням, за згодою сторін або порушенням трудової дисципліни, він повинен повністю повернути ці гроші. Цього не доведеться робити, якщо протягом тридцяти днів після звільнення одержувач допомоги укладе новий договір на зайняття аналогічної посади.