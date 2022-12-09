Які обіцянки щодо використання американської зброї Україна давала США – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, які обіцянки щодо використання американської зброї Україна давала США.

Україна пообіцяла США не використовувати американську зброю для ударів по території Росії. Однак, ця обіцянка не стосується Криму, який є тимчасово окупованою територію України.

Про це Кулеба сказав у інтерв’ю американському виданню The Wall Street Journal, передає ННС.

Він наголосив, що не можна очікувати від України стриманості у ситуації, коли вона веде екзистенційну війну.

“Україна не повинна бути нескінченно жертвою. Ми – країна, яка бореться на всіх фронтах за своє виживання, за свою територіальну цілісність. Тому не можна вимагати від України дотримуватися певних “червоних ліній”, коли вона захищає свої території”, сказав Кулеба.

На його думку, неправильно обмежувати Україну у той час, коли Росія робить в Україні все, що технічно може собі дозволити.

“Насамперед ми зосереджені на завдаванні ударів по об’єктах на окупованих територіях України, на звільненні власної території. Але, звісно, уявлення про те, що Росія може робити в Україні все, що технічно може собі дозволити, тоді як Україна не має такого ж права, концептуально, морально та військово – невірно”, заявив він.

Він також зауважив, що Україна пообіцяла США не використовувати американську зброю для ударів по території Росії, але це не поширюється на Крим, який міжнародно визнаний українською територією.

Як пише “Обозреватель”, у жовтні Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS, пропонуючи узгоджувати зі Сполученими Штатами цілі, які будуть уражені ЗСУ. Так Київ прагне подолати опір адміністрації Байдена щодо надання потужних ракетних систем великої дальності.

Однак у Пентагоні наразі вважають, що Україна добре обходиться без такої зброї, і поки не поспішають її давати. Занепокоєння Білого дому викликає те, що Україна може використати ракети великої дальності, щоб вразити цілі в глибині Росії, і що президент РФ Володимир Путін може відповісти ескалацією війни і, можливо, навіть вторгненням у сусідню країну НАТО.