Виїзд за кордон: у Мінкульті розповіли, що змінилося для артистів

Виїзд за кордон для чоловіків-митців ускладнився тим, що необхідно буде надавати приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

Раніше ці документи у Міністерстві культури та інформаційної політики (МКІП) могли не вимагати.

Про це розповіла кореспонденту “Укрінформу” Галина Григоренко, заступниця голови МКІП, передає НСН.

“Правила доповнилися лише тим, що ми просимо надавати, згідно з законодавством, дані про військовий облік чоловіків, які хочуть виїхати: або приписне посвідчення, або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Ведення цих документів – обов’язок фізичної особи”, заявила Григоренко.

Посадовиця пояснила, що дані про військовий облік будуть додатковою гарантією, що людина свідомо ставиться до своїх обов’язків перед державою та після участі в мистецькому заході повернеться в Україну. Також вона наголосила, що за законом документи вже мають бути на руках у чоловіків призовного віку, тож подання їх не стане проблемою для більшості артистів. Григоренко підкреслила, що МКІП видає лиш “лист сприяння” митцям, а остаточно щодо дозволу на виїзд людини за кордон вирішують прикордонники під час перевірки.

“Раніше ми могли не вимагати цих документів, оскільки за замовчуванням передбачалося, що люди свідомі, що вони мають ці довідки. Однак, коли дехто скористався цим для уникнення призову до лав ЗСУ, було вирішено додати документи про військовий облік чоловіків до переліку тих, що вимагають наші працівники, щоб далі ухвалювати виважене рішення щодо сприяння виїзду”, розповіла посадовиця.

Також заступниця міністра завірила, що артисти будуть проінформовані про документи, що вимагаються. Міністерство надсилає перелік необхідних довідок у листі-роз’ясненні.

“Ми не надаємо відмов — лише роз’яснення щодо документів, які мають надаватися для розгляду заявок. Якщо людина виносить якесь рішення у публічне поле як відмову МКІП, це означає, що вона не змогла надати всі необхідні документи”, пояснила Григоренко.

Посадовиця прокоментувала і заяву гурту TVORCHI про складнощі виїзду за кордон. За її словами, у міністерстві усвідомлюють важливість звучання українського голосу за кордоном та просування нашої культури та підтримують митців у цьому. Заступниця голови МКІП заявила, що гурту допоможуть в оформленні необхідних документів для виїзду у промотур Євробачення та на концерт у Найробі.

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