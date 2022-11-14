Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено ключовий об’єкт Укренерго – які області постраждали найбільше

Минулого тижня внаслідок обстрілів з боку російської армії було серйозно пошкоджено ключовий об’єкт Укренерго.

Про це NNS дізнався з повідомлення Укренерго.

Це вплинуло на живлення Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської та Донецької областей, повідомив голова правління Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

Наразі ситуація у цих регіонах залишається складною, тому там застосовуються планові й аварійні відключення.

“Київський та харківський енерговузол – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній. Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться”, пояснив він.

Планові відключення триватимуть, поки спеціалісти будуть відновлювати можливість передачі електроенергії з інших регіонів.

Відключення світла в Україні

Як відомо, у жовтні Росія неодноразово проводила масовані ракетні атаки по енергетичній інфраструктурі України.

За оцінками експертів, внаслідок ударів вже зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

20 жовтня в Україні запровадили обмеження на постачання електроенергії. Крім того, українців постійно закликають зменшити споживання електроенергії у пікові години.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на відновлення об’єктів енергетики знадобиться мінімум 7,5 мільярда гривень.

У Міністерстві економіки вважають, що через відключення світла ВВП України може впасти нижче за прогнозований рівень.

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