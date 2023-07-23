Відновлення Каховської ГЕС: ексміністр пропонує будувати станцію в іншому місці

Ексміністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що відновлення Каховської ГЕС можливо в іншій місцевості.

Каховська ГЕС, яку знищили російські окупанти, повинна бути відбудована, адже вона виконувала функції накопичення води для Запорізької АЕС і забезпечувала водою регіон.

Проте, приступаючи до такого масштабного і дорогого проекту, слід було б звернутися до сучасних технологій.

Таку думку Остап Семерак висловив у коментарі сайту “Телеграф”, передає НСН.

За словами політика, нову станцію можна було б збудувати в іншій місцевості, на інших висотах, використовуючи інші гідрорежими, аніж це було у 1950-х роках.

“Проблему Каховської ГЕС слід вирішити, адже залишити все, як є – неправильно. Водночас, важливо не тільки “що”, а й “як” ми зробимо. Європейський Союз, який допомагає нам у протистоянні російській агресії, обіцяє допомогу у будівництві на принципах зелених технологій і політики ЄС. Ухвалене українським урядом рішення приймалося без врахування цих аспектів. Це дуже сумно і незрозуміло. А коли щось незрозуміло, слід звернути увагу на фінансовий бік питання. Скидається на те, що даний проект базується виключно на прагненні швидкого і безконтрольного використання бюджетних коштів”, зазначив ексміністр.

Остап Семерак наголошує, що плани подібних проектів повинні бути підкріплені обговореннями не лише на бюрократичному рівні, а й в експертному середовищі.

“Наскільки мені відомо, ані науковці, ані громадськість не залучалися до ухвалення цього рішення. Хоча, впевнений, під час дискусій у екологів та інших фахівців знайшлись би альтернативні думки і пропозиції щодо реалізації цього проекту. Поки що це виглядає як поспішне рішення з корупційними ризиками для “відпрацювання” бюджетних коштів”, повідомив ексміністр в коментарі “Телеграфу”.

Відновлення Каховської ГЕС – що відомо

Нагадуємо, урядом України було схвалено рішення про початок експериментального проекту з відновлення Каховської гідроелектростанції (ГЕС), яка була знищена російськими окупантами.

“Уряд затвердив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни. Проект розрахований на два роки”, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З його слів, на першому етапі буде спроектовано всі інженерні конструкції, підготують необхідну базу для відновлення.

Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС.

“Він передбачає власне будівельні роботи”, пояснив прем’єр.

Координуватиме проект, з його слів, Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне «Укргідроенерго».

Читайте ще: Чи потрібно відновлювати Каховське водосховище – аргументи «за»

Інші новини України: Ситуація на ЗАЕС – що лякає вчених найбільше