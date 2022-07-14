Відмова від мобілізації: як і за що судять уклоністів в Україні

У Єдиному реєстрі судових рішень наразі є кілька десятків вироків судів щодо уклоністів від мобілізації під час повномасштабного вторгнення рф до України.

Більшість таких вироків “закрито” в Реєстрі, але деяка кількість вироків все ж таки поки що знаходяться у відкритому доступі, що дозволяє зрозуміти, за що саме і як притягають до відповідальності громадян, які вирішили ухилитися від мобілізації.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті sud.ua.

Всім ухилянтам від мобілізації ставиться в провину ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з числа резервістів у особливий період) Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає санкцію у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Втім, вивчення судових вироків показує, що уклоністи від мобілізації часто отримують умовні терміни, тобто хоч їх і судять, але все ж таки вони уникають позбавлення волі.

Наприклад, 22 квітня 2022 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області засудив до 3 років позбавлення волі з випробувальним строком на 1 рік мешканця Сєвєродонецька.

19 березня прямо у місцевому Центрі комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони (раніше – військкомат), мешканець Луганської області письмово відмовився від призову на військову службу під час мобілізації. Свою відмову він мотивував тим, що має на утриманні літню матір.

При цьому в суді мешканець Луганської області свою провину визнав і щиро покаявся у скоєному.

У результаті суд хоч і засудив жителя Сєвєродонецька до трьох років позбавлення волі, але з урахуванням пом’якшувальних обставин застосував ст. 75 (звільнення від відбування покарання з випробувальним терміном) КК.

В іншому випадку Перечинський районний суд Закарпатської області визнав винним місцевого жителя, який у травні успішно пройшов військово-лікарську медкомісію, отримав відповідний припис на вибуття у військову частину для проходження служби, але у призначені йому дату та час на місце військової служби не з’явився.

У судовому засіданні громадянин визнав свою провину, покаявся у скоєному та погодився на угоду з прокуратурою про визнання провини.

В результаті суд призначив мешканцю Закарпатської області покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік та 6 місяців.

В іншому випадку, Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив резервіста місцевого батальйону Національної гвардії, який хоч і був 24 лютого повідомлений про необхідність прибути до розташування частини, але не зробив цього.

У суді резервіст повністю визнав свою провину, розкаявся та розповів суду, що злякався. В результаті він отримав три роки умовно з випробувальним терміном на 1 рік.

Також умовний термін у 3 роки з випробувальним строком на 1 рік отримав 29 червня мешканець Луганської області, який переїхав з початком бойових дій у м. Ковель Волинської області та відмовився проходити військову службу.

Свою відмову мешканець Луганської області мотивував тим, що з 2014 року він уже не раз змінював місце проживання та роботу, а раніше втратив своє житло та майно. Громадянин зазначив, що має двох дітей, якими зараз займається практично самостійно, оскільки його дружина після переїзду до Ковеля влаштувалася на роботу.

Зазначимо, що є й досить незвичайні спроби уникнути мобілізації, наприклад, пов’язані із виготовленням підроблених судових рішень щодо встановлення опіки.

Так, у березні 2022 року мешканець Дніпра “замовив” у відповідному чаті Telegram “рішення” суду про встановлення опіки над недієздатною особою. Опікунство йому було потрібне для того, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

У результаті деякі особи виготовили для нього “рішення” Шевченківського районного суду Запоріжжя від 26 березня 2022 року, згідно з яким мешканця Дніпра нібито було визнано опікуном над недієздатною особою.

Вже 27 березня мешканець Дніпра пред’явив прикордонникам дане “рішення” суду та спробував залишити територію України через пункт пропуску “Краковець”. Однак план виїзду за кордон зірвався, оскільки прикордонники виявили пильність і, мабуть, вирішили перевірити це “судове рішення” у Реєстрі судових рішень і не виявили його там.

Будучи викритим, мешканець Дніпра вирішив у всьому зізнатися, щоб уникнути більш тяжких наслідків.

У результаті 4 квітня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області визнав його винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, штампів, печаток) КК та призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис. гривень.

В цілому, якщо говорити про причини, з яких громадяни відмовляються від мобілізації до Збройних Сил і таким чином отримують судимість, то, як випливає з Реєстру судових рішень, це наявність у них малолітніх дітей на утриманні, необхідність догляду за літніми батьками, психологічна неготовність до військової служби та бойових дій, наявність деяких захворювань, які, на думку громадян, перешкоджають належному виконанню ними своїх конституційних обов’язків і навіть відповідні антивоєнні релігійні переконання.