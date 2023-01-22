Чи може Росія вдарити по Україні ракетами з Середземного моря – ветеран ВМС

Чи може Росія вдарити по Україні з Середземного моря ракетами із кораблів, які там тримає.

Наразі у Середземному морі знаходиться 10 військових кораблів РФ, із яких пʼять є носіями крилатих ракет “Калібр”.

Але для України це угруповання небезпеки не становить, бо РФ навряд чи використовуватиме ці судна для ракетних ударів по нашій країні.

Про це “24 каналу” розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко, передає НСН.

На його думку, РФ не піде на такий крок, адже в разі обстрілу із Середземного моря її ракети мають пролітати над країнами-членами НАТО.

Я не думаю, що вони можуть застосовувати свою ракетну зброю із Середземного моря по Україні, адже траєкторії польоту ракет мають проходити через країни НАТО – Туреччини або Греції. Цього не буде, зауважив Риженко.

Однак це не єдина причина, чому запуск ракет із Середземного моря є малоймовірним. Річ у тім, що там доволі гірський рельєф, який до того ж малознайомий росіянам. Тож є варіант, що запущена ракета може врізатися в гору.

До речі, так вже було у 2015 році, коли вони запускали ракети через Іран. Там була така сама місцевість, розповів Риженко.

Ексзаступник начальника штабу ВМС пояснив, що те, що кораблі країни-агресора перебувають у Середземному морі, не суперечить міжнародним нормам. РФ має пункт матеріально-технічного забезпечення у Тартусі (Сирія), тому її кораблі можуть бути в цих водах.

Риженко вважає, що у РФ були плани на це корабельне угруповання, яке є складовою її чорноморського флоту – агресор хотів перекинути судна у Чорне море. Однак ці наміри росіянам не вдалося втілити в життя завдяки Туреччині.

Анкара 28 лютого 2022-го заборонила вхід у Чорне море будь-якому військовому кораблю у межах конвенції Монтре. Згідно до неї проходження проток заборонено військовими кораблями країн, які є учасниками війни.