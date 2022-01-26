В Україні змінили ліміт безмитної доставки посилок з-за кордону

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів, які підвищують ліміт вартості міжнародних посилок.

Тепер українці зможуть отримувати посилки із закордонних інтернет-магазинів вартістю до 150 євро без сплати мита.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

25 січня Верховна Рада ухвалила законопроект №4278 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) до міжнародних поштових та експрес-відправлень)”.

Документ стосується порога оподаткування товарів, куплених українцями у зарубіжних інтернет-магазинах. Тепер, як і до 2019 року, за умови замовлення на суму до 150 євро не потрібно буде сплачувати мита. Наразі цей ліміт становить 100 євро.

Порядку декларування при цьому не змінили. Відповідальність за нарахування та сплату до бюджету ПДВ при ввезенні товарів з-за кордону несе оператор поштового зв’язку, експрес-перевізник, якщо він здійснює декларування таких товарів.

Між першим та другим читанням було виключено норму, згідно з якою передбачалася можливість відстрочення сплати ПДВ – протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

Також було розширено перелік товарів, міжнародне пересилання яких забороняється, до нього включили алкогольні напої та тютюнові вироби. Закон набуде чинності наступного дня після того, як його підпише президент.