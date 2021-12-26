В Україні з 1 січня зміняться умови продажу та купівлі квартир

Відповідно до закону про внесення змін до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року запрацюють нові правила оподаткування операцій з нерухомістю. Як зміняться умови продажу та купівлі квартир?

Що чекає на продавців будинків та квартир у новому році, розбирався “Апостроф”, передає NNS.

Податки з продажу нерухомості

Спочатку розберемося, як угоди з нерухомістю оподатковуються сьогодні.

У разі, якщо платник податків уперше протягом року продав об’єкт житлової нерухомості, він звільняється від ПДФО. Водночас покупець та продавець зобов’язані сплатити по 1% від ціни об’єкта, яка зазначена у договорі купівлі-продажу, до Пенсійного фонду та держмита.

З другої та всіх наступних угод продавець повинен сплатити ПДФО у розмірі 5% та по 1% до Пенсійного фонду та держмита.

У разі якщо платник податків продає житло, яке він придбав менш ніж три роки тому, він також зобов’язаний сплатити 5% від суми угоди. Винятком є майно, отримане у спадок.

Продаж комерційної нерухомості, до якої відносяться офісні приміщення, паркомісця та апартаменти, оподатковується за ставкою 5% навіть за першого продажу за рік.

Також з доходів, що оподатковуються ПДФО за ставкою вище за нульову, стягується військовий збір у розмірі 1,5%.

Що зміниться для продавців нерухомості у 2022 році

З прибутку, отриманого від продажу третього та наступних об’єктів житлової нерухомості протягом року, продавець тепер має сплатити не 5%, а 18%.

Другий продаж житла за рік, як і раніше, оподатковується за ставкою 5%, а перший – звільняється від оподаткування.

Також ставка 18% застосовується при другому та кожному наступному продажу комерційної нерухомості за рік і першому та кожному наступному продажу житла, що перебуває у володінні продавця менш ніж три роки. Останнє, як і раніше, не стосується нерухомості, отриманої у спадок.

Варто зазначити, що оподатковується саме прибуток, тобто різниця між отриманою від покупця сумою та сумою, витраченою на придбання житла.