В Україні вже є провайдери, які дають інтернет під час блекаутів – Мінцифри

В Україні вже є перші провайдери, які дають інтернет під час блекаутів, вони використовують технологію, що повністю адаптована до роботи в умовах відключень світла.

Про це розповів директор департаменту щодо розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в інтерв’ю “Детектор-медіа”, передає NNS.

Представник Мінцифри не назвав жодного конкретного провайдера. Проте пояснив, за якою технологією вони працюють.

“Це технології, за яких інтернет-мережі потрібно менше електроживлення. Зокрема, так працює технологія PON”, зазначив він.

За його словами, сьогодні провайдерам доведеться швидко змінювати технології, у противному разі відбудеться перерозподіл ринку.

“Операторам бажано змінити технологію з активної на пасивну (за прикладом PON, – ред.). Перерозподіл на ринку вже відбувається. Компанії, які не готові до нових викликів, можуть втратити багато користувачів. Адже абоненти переходять до тих, хто може забезпечити стабільний доступ в інтернет навіть без світла. Бізнес, що гнучко адаптується до складних умов, виживе та збільшить кількість своїх абонентів”, сказав Мацик.

Він також додав, що деякі телеком-компанії почали переходити на ці технології ще до того, як проблема стала очевидною.

“Деякі телеком-компанії, що раніше перейшли на PON, у п’ять разів знизили щомісячні витрати на електроенергію. Також їм потрібно менше інвестувати, щоби підтримувати інтернет-мережі під час відсутності світла. А деякі вже повністю готові до сьогоднішніх викликів. Їхні користувачі мають можливість користуватись інтернетом навіть під час блекаутів. Wi-Fi буде доступним, якщо абоненти облаштують резервне живлення для домашнього роутера через павербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої”, розповів представник Мінцифри.

Щодо термінів осучаснення мереж, за словами Мацика, якщо займатися цим з нуля, на це піде кілька місяців.

“Їм потрібно повністю оновити й модернізувати власну мережу. Тобто замінити все обладнання і збудувати нову мережу. Це не швидкий процес. Щоб перейти на PON у межах одного мікрорайону в невеликому місті, знадобиться кілька місяців. Звісно, якщо є обладнання”, розповів він.

Він також додав, що можливості зменшення проблем з інтернетом на нинішньому етапі знаходиться також у руках самих споживачів та місцевих влад.

Користувачі можуть допомогти розвантажити мобільні мережі. Зокрема, замість відео й зображень віддавати перевагу текстовим повідомленням. А великі файли завантажувати, коли підключені до Wi-Fi.

“Радимо мобільним операторам нагадувати користувачам про це”, зазначив він.

Зі свого боку, Мінцифри зараз взаємодіє з місцевою владою, щоб базові станції були серед категорії об’єктів, де вимикають світло в останню чергу.

“Також ведемо переговори з донорами, щоб забезпечити операторів обладнанням для резервного живлення”, додав Мацик в інтерв’ю “Детектор-медіа”.

Крім того, радять в Мінцифри, щоб на якість зв’язку та роботу базових станцій не впливала відсутність електроенергії, операторам доцільно об’єднувати зусилля з іншим бізнесом.