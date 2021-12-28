В Україні приватна клініка три роки продавала дітей іноземцям

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка три роки продавала дітей іноземцям.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає NNS.

До складу групи входили двоє організаторів – засновників приватної клініки. Зловмисники вербували малозабезпечених жінок для участі у програмі так званого «сурогатного материнства».

Народжувати немовлят жінки виїжджали до Чеської Республіки. Водночас у жодних медичних документах не йшлося про сурогатне материнство, натомість вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою.

У свідоцтві про народження дітей матір’ю зазначалася громадянка України, а батьком – іноземець. У подальшому «сурогатних матерів» примушували видати себе за біологічних та оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

За свої послуги організатори злочинної групи отримували 50-70 тисяч євро. Наразі встановлено, що за три роки злочинної діяльності організатори отримали від продажу немовлят понад 1,2 мільйона євро.

“Участь у спецоперації брали працівники міжнародної слідчої групи, до складу якої увійшли чеські та шведські колеги”, зазначили у МВС.

Проводяться обшуки, оголошено про підозри

Наразі проведено 20 санкціонованих обшуків у клініці та за місцями мешкання фігурантів. Правоохоронці вилучили документи та печатки медичних закладів, а також автомобілі преміум-класу.

Шістьом фігурантам уже оголошено про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

Судом вирішуватиметься питання про обрання запобіжних заходів членам організованої групи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.