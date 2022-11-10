В Україні планують залишити 14 міністерств замість 20 – деталі

Влада узгодила нову структуру уряду – в Україні планують залишити 14 міністерств замість 20.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, віцепрем’єрами та кількома членами уряду, де була узгоджена нова концепція перебудови Кабінету міністрів,

Про це NNS повідомляє з посиланням на ZN.ua.

14 міністерств замість 20 – яку структуру матиме уряд

Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;

Міністерство культури та інформаційної політики та додасть питання європейської та євроатлантичної інтеграції – у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства – у Міністерство економічного розвитку;

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;

Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів;

Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство з питань державної служби (НАДС) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) об’єднають у Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості працює у сфері оборонного замовлення та оборонно-промислового комплексу, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. А в НАДС займаються розвитком професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої державної служби.

Без змін залишаться: Міністерство енергетики, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, Міністерство освіти та науки та Міністерство охорони здоров’я.

Документ також передбачає скорочення чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ):