В Україні хочуть підвищити один з тарифів, який впливає на ціни – подробиці

У наступному році в Україні планують підвищити на 84% один з ключових тарифів, що впливає на ціни товарів та послуг.

«Укренерго» вирішило ініціювати підвищення у 2023 році на 84% одного з ключових тарифів в Україні, що впливає на ціни товарів та послуг – тарифу на передачу електроенергії.

Як передає NNS, відповідний проєкт виставлено для обговорення на сайті «Укренерго».

Також у проєкті йдеться про зростання тарифу на послуги з диспетчерського управління «Укренерго», яке спричинене курсом долара і євро до гривні, збільшенням аварійного запасу «Укренерго», вищими витратами на капітальні інвестиції, змінами цін на водопостачання і водовідведення тощо.

Таким чином, з урахуванням усіх чинників, тариф на передачу електроенергії планується підняти на 84% – до 636,17 грн/МВт-год та тарифу, а на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 234% – до 207, 63 грн/МВт-год.

Хоч ці підвищення не впливають напряму на населення України в частині житлово-комунальних тарифів, але, як показав досвід попередніх років, тариф на передачу істотно впливає на промислових виробників та інших учасників ринку. Можливим наслідком збільшення тарифу може бути зростання цін на товари та послуги.

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