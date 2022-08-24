В Україні готується радикальна податкова реформа – як це вплине на українців

В Україні готується податкова реформа під назвою “10-10-10”. Ідеться про зниження ставок податку на прибуток підприємств, на доходи фізичних осіб (ПДФО) та на додану вартість (ПДВ).

“Апостроф” розбирався у нових фіскальних ініціативах влади, передає NNS.

Податкова реформа розробляється Офісом президента. Про неї в інтерв’ю Forbes розповів заступник голови ОП Ростислав Шурма.

“Остаточного рішення ще немає. Але так, ми справді обговорюємо модель, яка називається “10–10–10″: 10% – податок на прибуток, 10% – ПДФО та 10% – ПДВ”, сказав він.

Крім того, за його словами, пропонується повністю скасувати військовий збір, який нині становить 1,5% (на розгляді перебуває пропозиція збільшити його до 3%), та єдиний соціальний внесок, ЄСВ (22%).

Плюси й мінуси реформи

Зниження податкових ставок пропонується справді неабияке. Так, сьогодні податок на прибуток, який платять юридичні особи, становить 18% (ставка може відрізнятися для деяких видів діяльності). Фізичні особи сплачують ПДФО також у розмірі 18%. При цьому єдина ставка ПДВ у нашій країні становить 20%.

Податки, як відомо, є одним із основних джерел формування доходної частини бюджету, і зовсім необов’язково бути фінансистом, щоб зрозуміти, що зниження ставок трьох головних податків у країні фактично вдвічі, призведе до відповідного скорочення надходжень до державної скарбниці.

А це означає, що потрібні компенсатори. В Офісі президента їх передбачили.

“Майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства й такі речі, як, наприклад, доступ податкової до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків”, розповів Ростислав Шурма.

За словами чиновника, такий підхід вписується у світову податкову практику, зокрема американську.

При цьому мета, яку перед собою ставить ОП, абсолютно прозора:

“Ми хочемо створити модель, яка дасть змогу Україні бути конкурентною з податкової точки зору, зокрема й для глобального бізнесу”.

Очевидно, що зниження податків відбудеться не завтра – робота над реформою триватиме щонайменше кілька місяців. До того ж, зараз, під час війни, коли держбюджет залишається незбалансованим і наповнюється багато в чому за рахунок коштів міжнародної допомоги, оптимізація податків, ймовірно, не зовсім своєчасна.

Так, наприклад, міністр фінансів Сергій Марченко висловлюється проти зменшення ставок податків.

“Ні до чого, крім втрати доходів бюджетів усіх рівнів, це не призводить”, заявив він тому ж Forbes.

Втім, він погоджується з ОП у тому, що в країні необхідно посилити фіскальну дисципліну.

При цьому очевидно, що якщо податкова реформа отримає благословення президента, уряд навряд чи активно протидіятиме її впровадженню.

Проте наскільки озвучена ініціатива щодо скорочення податків буде ефективною?

За словами аналітика компанії “Центр біржових технологій” (ЦБТ) Максима Орищака, управління економікою в умовах воєнного стану потребує нестандартних та радикальних рішень. Він нагадав, що на початку війни влада зробила низку кроків щодо полегшення роботи бізнесу, у тому числі у сфері оподаткування.

Але пропонована нині податкова реформа явно націлена на сприяння великому вітчизняному бізнесу – олігархам (якщо такі ще є), наближеним до влади.

“Податкові платежі бізнесу знизять, а ось вартість товарів та послуг або збережеться високою, або продовжуватиме зростати”, сказав Орищак у коментарі “Апострофу”.

При цьому з населення та малого бізнесу вичавлюватимуть ще більше грошей, додав він.

Експерт також не особливо вірить у те, що запропонована реформа підвищить податкову дисципліну:

“Ті, хто платив податки, продовжать їх платити. Безумовно, український бізнес підтримає податкові нововведення, які скорочують фіскальний тягар в умовах тотальної нестачі оборотних коштів. Але приплив грошей до скарбниці це не згенерує”.

Небезпека зрівнялівки

Є претензії до реформи і у економіста, фінансового аналітика Олексія Куща.

“Передусім, неправильно упаковувати ті чи інші реформи в маркетингові обгортки. Зараз це “10-10-10”, а до цього була програма кредитування “5-7-9″. Це гарно звучить, але сенс реформи в тому, щоб вона була ефективною”, сказав він у коментарі виданню.

За його словами, неправильна сама концепція озвученої реформи. Кущ пояснив, що якщо деякі податки в Україні вже давно потрібно знизити, то якісь можна навіть підвищити.

Так на сьогодні найвищі податки в нашій країні – це “податки на працю”, які сукупно становлять 41,5%: 18% ПДФО, 22% ЄСВ та 1,5% військовий збір.

“Тому правильна реформа могла б полягати у різкому зниженні оподаткування праці”, каже Олексій Кущ.

Він погоджується з пропозицією скасувати ЄСВ та військовий збір, а також запровадити базову ставку податку на доходи на рівні 10%. Але діяти така ставка має не для всіх, а лише для тих, чий дохід не перевищує, наприклад, 100 тисяч гривень на місяць, вважає експерт. А для тих, хто отримує вищі доходи, слід застосовувати прогресивну шкалу оподаткування.

“Наприклад, до 100 тисяч гривень оподатковувати за ставкою 10%, від 100 до 500 тисяч – 20%, від 500 тисяч до 1 мільйона – 30%, а понад мільйон – 40%”, пояснив економіст, додавши, що мінімальну зарплату потрібно взагалі вивести з-під оподаткування.

Щодо ПДВ, який, нагадаємо, в Україні становить 20% і застосовується до всіх товарів та послуг, то при його використанні також потрібний диференційований підхід – як це робиться в багатьох країнах Європи. За словами Куща, на деякі товари, наприклад, ліки, слід взагалі запровадити нульову ставку, на соціальні продукти харчування – в межах 10%, на комунальні послуги для населення – 5%. При цьому на предмети розкоші – прикраси, брендовий одяг, автомобілі класу “люкс” цілком виправдано застосовувати підвищену ставку ПДВ, наприклад, на рівні 30%.

На думку експерта, у рамках податкової реформи слід збільшити податки на активи – нерухомість та землю, а ставку податку на прибуток залишити на нинішньому рівні:

“Якщо компанія заробила 1 мільйон гривень, я не розумію, у чому проблема заплатити з неї державі 180 тисяч гривень (за чинною ставкою 18%.) У нас, до речі, податок на прибуток не такий високий” (у багатьох європейських країнах ставки цього податку знаходяться в діапазоні 20-30% – ред.)

Експерт також розкритикував ініціативу у рамках запропонованої реформи скасувати податкові пільги. Особливо болючим такий крок буде для сектору високих технологій.