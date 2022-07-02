В ОП розповіли про нову тактику росії, плани путіна та поставки зброї в Україну

Росія вже придумала нову тактику, як впливати на Україну та Захід.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає NNS.

Також він висловився про нову військову допомогу для України від Заходу та припустив, коли ми її отримаємо.

Далі текст інтерв’ю без змін:

Скільки зброї необхідно Україні

Розпочнімо з пакета військової допомоги від 50 країн, про який 30 червня говорив президент США Джо Байден. Він сказав, що країни “Рамштайну” взяли на себе відповідальність доставити в Україну понад 600 танків, 500 артилерійських систем, 140 тисяч протитанкових систем й іншу зброю. Цю заяву сприйняли неоднозначно, оскільки не до кінця зрозуміло, чи це буде нова допомога від Заходу, чи мовиться про ту, яку нам вже доставили й ще планують доставити. Чи могли б ви пояснити?

Розпочнімо з того, що світ потрохи розуміє обсяги війни. Хоч ми понад 4 місяці воюємо, але він все ще не зрозумів, скільки зброї накопичила Росія й скільки по лінії фронту цієї зброї є.

Тільки зараз політичні еліти наших партнерів починають усвідомлювати, що Росія кинула проти України практично все, що десятиліттями накопичувала у своїй країні. Водночас це тисячі одиниць важкої зброї: РСЗВ, далекобійна артилерія, бронетехніка.

Зараз Захід розуміє, що для того, аби ми могли ефективно обороняти свою землю, нам потрібний певний паритет цієї зброї. Це не одразу було зрозуміло, і потрохи доходило до людей.

До нас це дійшло одразу. Ми це розуміли, наприклад, на 3 – 4 день, коли бачили колони, які йшли дорогами України. Утім, зараз це вже очевидно й для наших партнерів. Це дуже добре. Вони осягнули розмір війни, яка сьогодні триває в Україні. Це перше.

Друге. Вони також зрозуміли, що треба, щоб цей паритет був, тому Україні необхідно додати велику кількість зброї. Саме про це говорив Байден. Безумовно, тепер вони рахують озброєння по-іншому. Тобто це вже не на десятки, а на сотні далекобійної артилерії, РСЗВ, ППО, дронів тощо. Цього буде значно більше в Україні.

І є третя складова. Цивілізований світ не вкладав гроші в таку кількість зброї. Тобто він вкладав їх у технології, у якість життя, у людей, щоб їм було комфортно жити й так далі. Ніхто таку кількість зброї, як Росія, не накопичував. Навіть США, бо в цьому немає сенсу.

Зараз, коли вони провели ревізію, то зрозуміли, що Росія має, наприклад, мільйон одиниць зброї загалом, а світ – 100 тисяч. Тому треба певну кількість доробити й віддати Україні.

Четверте, і дуже важливе для нас – Україна зараз, як мені здається, це країна, яка вміє користуватися зброєю краще за всіх. Тобто ми воюємо інтелектом, наші Збройні Сили воюють креативно – це вже оцінив світ.

Тому світ не боїться довіряти нам будь-який формат та кількість зброї, оскільки розуміє, що ми дуже коректно її використовуємо. Коректно щодо партнерів, з якими ми домовилися про певні правила використання зброї. Й водночас дуже креативно, з точки зору, що ми воюємо не кількістю, як Росія, а якісно й інтелектом.

Тобто цих 600 танків, про які мовиться, уже доставили й ще планують доставити, правильно?

Мовиться про те, що сьогодні кількість танків має бути суттєво збільшена в Україні. Тобто поставка буде й 100, й 200, й 300, й 500 танків. Тут питання не так потрібно ставити.

Наші партнери дадуть Україні стільки зброї, скільки буде необхідно, щоб:

ефективно оборонятися;

мінімізувати втрати;

мати відповідну кількість зброї для контрнаступу та деблокади нашої території.

Скільки треба часу на поставки зброї

Якщо говоримо про часові рамки, то коли можемо вийти на таку кількість, як Ви сказали? Що потрібно нам для деблокади й контрнаступу?

З погляду бюрократії, процес відбуватиметься швидко. Є 2 складові:

Перша складова – це бюрократія. Там треба підписати певну кількість документів, зокрема, як використовуватимемо, як забиратимемо, куди будемо доставляти. Цієї частини вже немає. Бюрократії для України не існує. Маю на увазі у питанні поставки зброї від наших партнерів.

Є інший чинник – це проблема кількості цієї зброї на складах. Її треба доробити, бо ніхто стільки не накопичував, як Росія. Тому зараз її доробляють, щось розконсервовують на складах, і це швидко йтиме в Україну – місяць, два, три.

Зараз є повне розуміння, що жодної бюрократії немає бути. Як тільки є певна кількість тієї чи іншої зброї – її мають передати Україні, яка її використовуватиме.

Радянську зброю Україні більше не постачатимуть

Чи правильно розумію, що надалі від Заходу Україна отримуватиме тільки сучасну зброю НАТО. Тобто радянські зразки нам вже не постачатимуть?

Радянських зразків на ринку наших партнерів практично немає. Радянська зброя вона ж була де? Африка, Азія, у певній кількості в країн Східної Європи. Усе це практично використали повністю.

Радянська зброя накопичувалася довго, але її вже в тому виглядів немає. Вона не є такою конкурентною, як зброя НАТО. Зброю ж треба робити постійно більш сучасною. Крім того, зброя НАТО значно ефективніша.

Чого хоче добитись Росія атакою мирних українських міст

З того, що чітко анонсував Байден, це пакет на 800 мільйонів доларів. Він сказав, що включатиме в нього сучасні західні системи ППО й більше HIMARS. Перед тим радник Байдена Джейк Салліван говорив, що Вашингтон справді передаватиме Києву сучасні системи ППО. ЗМІ писали, що мовиться про комплекси NASAMS. Чи так це?

Усе абсолютно правильно. Ми маємо отримати й системи MLRS – це практично ключ для того, щоб деблокувати наші території, оскільки він дає обсяг атаки. Тобто територіально ми зможемо на 70 кілометрів зачищати свою землю від нелюдів з російськими паспортами.

Насамперед системи протиповітряної оборони. Сьогодні маємо атаку на Одесу, де є загиблі. Росія змінила тактику. Вона зараз атакує більш потужно крилатими ракетами наші міста. Чому? Оскільки з військового погляду вони, як з’ясувалося, воювати не дуже якісно вміють.

Росіяни перейшли до концепції війни, де хочуть вибудувати масштабні панічні настрої в Україні, залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб ми пішли на певні поступки Росії.

З одного боку, вони абсолютно не зважають на те, як на це реагує світ – на ці нелюдські атаки крилатими ракетами житлових кварталів. Вони примушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали “ходімо на якісь територіальні поступки”.

З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж казали “давайте якось ту війну закінчувати”. Сьогодні вийшла нова стаття пана Кіссинджера, де він знову каже: “нумо робити певні територіальні поступки, тоді буде можливість закінчити війну”.

Це нова тактика Росії – бити по житлових кварталах і тиснути на західні політичні еліти, щоб примусити Україну сісти за стіл переговорів. Усе це не працюватиме.

Що стосується видів зброї. Нам, по-перше, дійсно потрібна протиповітряна оборона. Нам необхідна не лише ППО, але й системи протиракетної конкретної оборони. І їх нам передадуть, бо це ключове, щоб зламати нову концепцію війни Росії.

Росія постійно придумує нові формати війни

Росія постійно придумує собі якісь концепції:

72 години, захоплюємо урядовий квартал у Києві, так ламаємо Україну. Це не відбулося;

заходимо в Київську область, знущаємось з людей, масове насильство, вбивства, щоб були панічні настрої. Це не спрацювало;

відтискаємо Україну від акваторії Азовського та Чорного моря, захопивши схід та південь України;

війна на Сході України, яка з точки зору військової стратегії йде на знищення міст, як Маріуполь та Сєвєродонецьк;

крилаті ракети по житлових кварталах – і з Білорусі, і з акваторій Чорного та Каспійського моря.

Росія постійно використовує проти України різні формати війни. Вони воюють не за територію, а щоб знищити конкретну державу. І на переформатування безпеки у Європі.

Якщо Росія дотисне Україну, то Європи, як єдиної конгломерації держав, які можуть себе захищати, не існуватиме. Це ціль Росії.

Незабаром світ визнає Росію терористичною державою

Сьогодні маємо трагічні новини з Одещини, там вже майже 20 загиблих і 10 поранених. Тема визнання Росії країною-терористкою активізувалася після жахливих подій у Кременчуку. Тоді навіть президент Володимир Зеленський звертався до ООН, що Росію необхідно якомога швидше визнати країною, яка спонсорує тероризм. Чи бачите ви якісь просування в цьому питанні? Як рухається цей процес?

Це взагалі дуже важко для європейських та американських еліт, які за останні 40 років звикли до певних принципів життя. Вони консервативні, їм важко відмовитися від традиційних форматів, де є Росія з певними нюансами, але це країна, яка сидить за столом переговорів, у Генеральній Асамблеї ООН, бере участь практично в усіх міжнародних інституціях і так далі.

Це консервативний тип мислення, від якого західним елітам важко відмовитися. Вони все ще зважають на те, що Росія – це потужна сировинна держава, яка має нафту та газ, які можна купляти.

Їм треба зламати свою ментальність. Їм потрібно відмовитися від традиційного уявлення про Росію, як про державу, з якою можна підписувати контракти. Вони мають від цього відмовитися, вони вже від цього відмовляються. Поступово.

Тому те, що Росія країна-вбивця, країна-терорист – повинні визнати юридично, адже це матиме наслідки, зокрема, економічні. Водночас вони також будуть і для країн, які не дотримуються санкцій проти Росії.

Це буде морально правильно і, думаю, що незабаром це визнають, адже той обсяг військових злочинів, злочинів проти цивільних громадян, які Росія публічно демонструє, занадто великий, щоб його ігнорувати.

Я думаю, що світ до цього поступово прийде. Маю на увазі цивілізований світ, адже є такі країни, типу КНДР та Сирії, які взагалі по-іншому дивляться на людське життя. Вони вважають, що заради примарної мети можна вбити певну кількість людей.

Зрозуміло, що вони підтримуватимуть Росію, адже вважають, що вона має право зайти в суверенну Україну й вбивати в будь-якій кількості наших людей. Однак цивілізований світ однозначно йде шляхом визнання Росії країною-терористом.

І це зроблять, оскільки кожного дня ми бачимо конкретну картинку, як російська крилата ракета умисно вбиває цивільних громадян України.

Це є шляхом до того, щоб Росія отримала певні юридичні статуси, які потім дозволять внести все це в судовому розгляді й довести злочини в масштабі, який матиме дуже великі наслідки як для економіки, так і для особистих кар’єр людей, які ухвалюють рішення в Росії.

Росія демонстративно плює на правила

Ви говорили про ракетний тиск, зрозуміло, про що мовиться. Утім, для чого саме зараз, на фоні зустрічей світових лідерів, вони влаштували Кременчук? Для чого Одеса? Фактично, вони ж самі стріляють собі в ногу. Вони самі спровокували ті рішення, яких могло б і не бути, і самі погіршують своє становище.

Коли говорите про Росію, ви все ж таки людина розумна й логічно мислите. Водночас думаєте про те, які наслідки отримають ваші слова або дії. Правильно? Ну, ви живете так. Ви ж розумієте, що є певні правила, яких ми маємо дотримуватися, і вони мають бути такими, щоб вас не судили за них.

Політична еліта Росії в сьогоднішньому вигляді – це абсолютно ірраціональна еліта. Вони взагалі не думають так, як думають люди у світі. Їм байдуже на правила. Їм байдуже, як ми живемо.

Вони демонстративно це роблять, аби показати: “Нам ваші правила непотрібні. Ми дотиснемо Україну, ми дотиснемо Європу (вони так вважають). Ми отримаємо те, що хочемо, і нам плювати на усі ці умовності, заради яких ви вибудували людську цивілізацію”.

Вони практично відкрито кажуть світові: “А що ви нам зробите? Ми можемо вбити певну кількість людей, просто так, назвемо це “спеціальна операція”. Почнемо бомбити цивільні міста”.

Вони демонстративно кажуть, що самі встановлюватимуть правила – або ви стаєте перед нами на коліна, або вони вбиватимуть вас. Це відкрита демонстрація зухвалої поведінки на глобальному ринку. Це робить Росія.

Вони взагалі не зважають на якісь саміти. Навпаки, хочуть зробити це спеціально для саміту. Показати, що: “От, ви зібралися, а ми атакували ТРЦ і вбили певну кількість людей. Ви зібралися у Мадриді на саміт НАТО, а ми в Одесі умисно вдарили по конкретному будинку чи санаторію. Що ви нам зробите? Які будуть наслідки для нас?”.

Росіяни сьогодні мають дуже велику кількість воєнних злочинів, які документально доведені. Я говорю не лише про Київську область, а й про Маріуполь, Волноваху, Рубіжне та інші міста України. Те, що відбувається у Херсоні, де “на підвал2 кидають усіх, хто так чи інакше є громадянином України.

Такий перелік доведених злочинів не дає Росії будь-якого шансу потім це виправдати. Немає нічого, заради чого з ними треба говорити, і вони це розуміють. Тобто вони пішли ва-банк.

Водночас коли йдеш ва-банк, ти маєш нажахати світ. Маєш довести, що будеш чинити беззаконня, і завдяки йому матимеш можливість сидіти за столом переговорів, тебе боятимуться.

Чого хоче добитись Росія

Зараз ми маємо зрозуміти тактику Росії. Вона полягає в тому, аби нажахати світ настільки, щоб він відвернувся від війни в Україні й сказав – “віддавайте все, що вони хочуть, головне, аби цей жах не продовжувався, щоб ми його не бачили кожен день на шпальтах своїх газет, чи у своєму телеефірі”.

Я не розумію, чому на Заході досі є впливові політики, які все ще вважають, що з Росією можна розмовляти. Це нонсенс. І тут маю на думці не російське лобі, а певний перелік впливових політиків, які до нього не входять.

Країна “закусила удила”, як кажуть в Росії, тому вона продовжуватиме йти шляхом ескалації. Водночас це означає, що буде усе більше й більше прямих злочинів, які мають нажахати світ.

Саме тому будуть крилаті ракети. Утім, вони битимуть не по українській армії (бо росіяни дуже бояться Збройних Сил України), а по житлових кварталах. Ми маємо це розуміти.

Фото: колаж – Олена Сошкіна/LIGA.net