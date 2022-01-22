В мережі з’явилося оголошення про продаж “злитих” даних із “Дії”. Мінцифри відреагувало

Починаючи з минулих вихідних, в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу бази даних із “Дії”, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня.

Міністерстві цифрової трансформації назвали це “продовженням гібридної війни”, пише Громадське, передає NNS.

Так, чергове подібне оголошення з’явилося 21 січня на ресурсі RaidForums.

Автор стверджує, що база даних містить персональну інформацію 2,6 мільйона українців. Він обіцяє надати їхні ПІБ, дати народження, номери телефону, ІПН, дані з державних та закордонних паспортів.

Невідомий вказав, що дані містяться у форматі SQL, JPG та JSON. Загалом для перегляду доступний архів обсягом трохи більш як 11 гігабайтів. Користувач форуму готовий продати всю базу даних за 15 тисяч доларів (424 тисячі гривень).

Реакція Мінцифри

Там зазначили, що Україна продовжує захищатися у гібридній війні. Мовляв, основна мета ворога — підірвати довіру до влади фейками про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та «‎злив»‎ даних українців.

У відомстві кажуть, що ще з минулих вихідних в інтернеті постійно з’являються оголошення щодо продажу даних, нібито отриманих під час кібератаки, що відбулася з 13 на 14 січня. У багатьох ідеться про продаж бази даних “Дії”.

“Такі оголошення мають на меті не тільки залякати суспільство, а ще й дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора”, зазначили у Мінцифри.

Там зауважили, що користувачами мобільного застосунку “Дія” є 13,5 млн українців, проте він не зберігає персональних даних, а лише показує ті, що зберігаються у відповідних державних реєстрах.

А відвідувачами порталу “Дія” є понад 13 млн українців, а не 2 млн, як зазначено в оголошеннях.

“Закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у дер реєстрах. Оголошення про можливість купити дані, отримані після зламу 14 січня, є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року”, додали у відомстві.

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