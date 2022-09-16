На кладовищі у звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині знайшли одне з наймасовіших поховань від початку повномасштабної війни росії проти України. Також там знайшли братську могилу, в якій поховано 25 українських воїнів.

Про це повідомляє NNS з посиланням на zaxid.net.

«Можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, у ньому понад 440 могил», розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у коментарі Sky News.

Він додав, що серед вбитих є як розстріляні, так і ті, хто загинув від артилерійських чи авіаударів. Водночас Болвінов наголосив, що всі тіла будуть ексгумовані та направлені на судово-медичну експертизу. Нині багато з них залишаються невпізнаними.

Крім того, на кладовищі знайшли братську могилу українських військових. Там поховано до 25 захисників України, повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко.

У коментарі «Настоящему времени» (спільному проекту «Радіо Свобода» і «Голосу Америки») Котенко розповів, що відео з місцем масового поховання окупанти виставили ще тоді, коли Ізюм був окупований. Завдяки йому вдалося розшукати могили.

На них – збиті нашвидкуруч дерев’яні хрести, подекуди дощечки з прізвищами, подекуди – самі номери: «ЗСУ», «17 осіб, з моргу», «345», «412». Номерних могил більше, ніж підписаних.

«Коли були обстріли, коли вони захоплювали Ізюм, вони дуже обстрілювали місто, і люди помирали прямо на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але вони їх брали та ховали на цьому цвинтарі», пояснив Котенко.

Він висловив сподівання, що ритуальні служби вели певні списки чи реєстри, де зазначали, де взяли тіло для поховання. І завдяки ним можна буде встанови особу загиблого, чому було присвоєно номер, а не прізвище.

«Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там також є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту», додає він.

Уповноважений утримався від порівнянь Ізюму та Бучі, зазначивши, що на Харківщині люд поховані «цивілізованіше». У більшості з них, припускає він, смерть була насильницькою, внаслідок ворожих артобстрілів.

«Не хочу про це навіть думати, але я думаю, що там є й загиблі діти», додав уповноважений.

У коментарі «Громадському» Котенко повідомив, що загалом за час окупації міста росіянами на кладовищі з’явилося понад 460 нових поховань. Сапери вже закінчили перевірку території навколо братської могили і на 16 вересня планується їх ексгумація.

Інформацію про масове поховання в Ізюмі пізно ввечері 15 вересня прокоментував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що необхідні процесуальні дії там уже розпочалися, але більше перевіреної інформації пообіцяв повідомити у п’ятницю, 16 вересня. У цей день звільнений Ізюм також відвідають українські й міжнародні журналісти.

«Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм… росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути росію до реальної відповідальності за цю війну», сказав Зеленський.

Українські воїни звільнили Ізюм 11 вересня. Місто перебувало під окупацією з початку квітня. Окупації міста передувала його блокада й важкі бої.

Голова окупаційної адміністрації Ізюма Владислав Соколов утік ще до початку контрнаступу ЗСУ.

Фото: «Настоящее время», hromadske