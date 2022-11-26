В Генштабі розповіли, як тренують російських мобілізованих на окупованих територіях

Російських мобілізованих окупаційна армія звозить на тимчасово окуповану територію України. Загарбників тренують у наших ландшафтних парках та заселяють до будинків цивільних українців.

Про це 26 листопада йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає NNS.

В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю.

“Разом з тим, у період від 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками. В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України. За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, окупанти облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку”, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ від 26 листопада

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На Запоріжжі і Луганщині у ворога великі втрати: війна в Україні 26 листопада, ситуація на фронті