Укрзалізниця оприлюднила оновлений графік руху поїздів, в якому з’явилися нові напрямки та міжнародні рейси.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу перевізника.

Укрзалізниця анонсувала 14 нових рейсів: з них 4 — до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Крім того, 58 рейсів по Україні та за кордон оптимізували.

Так, поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром. А поїзд №266/265 Ковель – Ужгород сполучить регіони зі Славським та Дрогобичем. У напрямку з Закарпаття на Волинь потяг зупинятиметься у Львові о 6:00, а у зворотному напрямку — приблизно о 22:00.

Також анонсовано потяг №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. В Укрзалізниці це сполучення називають експериментальним для звільненої Сумщини з Вінницькою областю.

Ще три потяги готуються до запуску найближчим часом:

№111/112 Ізюм – Київ;

№131/132 Запоріжжя – Львів: прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель;

№191/192 Краматорськ – Одеса: прямуватиме через Дніпро.

Також відновлюється низка потягів, які курсували до повномасштабної війни:

№ 3/4 Запоріжжя – Львів: подовжено до Ужгорода на щоденній основі;

№ 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ: подовжено до Рахова;

№ 15/16 Харків – Івано-Франківськ: подовжено до Рахова;

№ 17/18 Харків – Львів: подовжено до Ужгорода;

№ 21 Харків – Львів: подовжено до Трускавця;

№ 41/42 Дніпро – Львів: подовжено до Трускавця;

№ 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ: подовжено до Ворохти;

№ 45/46 Харків – Ужгород: курсуватиме через Суми;

№ 7/8 Київ – Чернівці: прибуває до Чернівців о 08:28;

№ 49/50 Київ – Трускавець: пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.

Змінилися графіки й у потягів Інтерсіті+. Так, поїзд № 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку; а поїзд № 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години.

Також змінили час відправлення поїздів напрямку з Києва до Харкова і назад, а також із Києва до Чернігова та назад:

№ 723 Харків – Київ: вирушатиме з Харкова о 17:06, у Києві о 22:07;

№ 725 Харків – Київ: з Харкова о 07:15, у Києві о 12:19;

№ 724 Київ – Харків: з Києва о 15:53, до Харкова о 20:53;

№ 708/707 Київ – Чернігів: з Києва о 07:43, до Чернігова о 10:11;

№ 710/709 Чернігів – Київ: з Чернігова о 17:21, до Києва о 19:48.

Крім того, в Укрзалізниці відзначили, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах.