Укрзалізниця оприлюднила оновлений графік руху поїздів, в якому з’явилися нові напрямки та міжнародні рейси.
Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу перевізника.
Укрзалізниця анонсувала 14 нових рейсів: з них 4 — до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня. Крім того, 58 рейсів по Україні та за кордон оптимізували.
Так, поїзд №65/66 Харків – Умань сполучить обидва міста з Дніпром. А поїзд №266/265 Ковель – Ужгород сполучить регіони зі Славським та Дрогобичем. У напрямку з Закарпаття на Волинь потяг зупинятиметься у Львові о 6:00, а у зворотному напрямку — приблизно о 22:00.
Також анонсовано потяг №769/770 Жмеринка – Хутір-Михайлівський. В Укрзалізниці це сполучення називають експериментальним для звільненої Сумщини з Вінницькою областю.
Ще три потяги готуються до запуску найближчим часом:
- №111/112 Ізюм – Київ;
- №131/132 Запоріжжя – Львів: прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель;
- №191/192 Краматорськ – Одеса: прямуватиме через Дніпро.
Також відновлюється низка потягів, які курсували до повномасштабної війни:
- № 3/4 Запоріжжя – Львів: подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
- № 5/6 Запоріжжя – Івано-Франківськ: подовжено до Рахова;
- № 15/16 Харків – Івано-Франківськ: подовжено до Рахова;
- № 17/18 Харків – Львів: подовжено до Ужгорода;
- № 21 Харків – Львів: подовжено до Трускавця;
- № 41/42 Дніпро – Львів: подовжено до Трускавця;
- № 149/150 Кременчук – Івано-Франківськ: подовжено до Ворохти;
- № 45/46 Харків – Ужгород: курсуватиме через Суми;
- № 7/8 Київ – Чернівці: прибуває до Чернівців о 08:28;
- № 49/50 Київ – Трускавець: пришвидшується на 3 години і прибуватиме о 08:45.
Змінилися графіки й у потягів Інтерсіті+. Так, поїзд № 715/716 Київ – Перемишль – Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку; а поїзд № 705 Київ – Перемишль пришвидшено на понад 3 години.
Також змінили час відправлення поїздів напрямку з Києва до Харкова і назад, а також із Києва до Чернігова та назад:
- № 723 Харків – Київ: вирушатиме з Харкова о 17:06, у Києві о 22:07;
- № 725 Харків – Київ: з Харкова о 07:15, у Києві о 12:19;
- № 724 Київ – Харків: з Києва о 15:53, до Харкова о 20:53;
- № 708/707 Київ – Чернігів: з Києва о 07:43, до Чернігова о 10:11;
- № 710/709 Чернігів – Київ: з Чернігова о 17:21, до Києва о 19:48.
Крім того, в Укрзалізниці відзначили, що на дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 існуючих поїздах.