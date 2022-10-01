Українці, які через війну втратили житло, зможуть отримати квартири ціною 80000 євро повністю безкоштовно.

Про це NNS дізнався з повідомлення Технофан.

Страшно уявити скільки громадян залишились без даху га голово. За однією з програм, 30 українських родин вимушених переселенців отримають нові квартири абсолютно безкоштовно.

Для реалізації цього проекту організацією OneUkraine було зібрано 2,5 мільйонів євро. Виходить, що кожна квартира буде коштувати близько 80 тисяч євро.

Наразі квартири будуть побудовані у Львівській області. Будівництвом займеться компанія Gropyus. Пілотні версії квартир будуть готові вже взимку.

Організація також поділилась приблизним плануванням майбутніх квартир.

Основна перевага такого житла в тому, що квартири будуть комфортними для інклюзивних громадян. Організація створила додатково планування для візків на колесах та місце для їхнього зберігання.

Що відомо про благодійну організацію OneUkraine

Платформа OneUkraine об’єднала досвідчених підприємців та фахівців, які мають глибоке розуміння українського середовища та багаторічний досвід роботи в міжнародних організаціях. Робота благодійників базується на даних, отриманих від уряду України.

Наразі організація займається евакуацією із гарячих точок, розвезенням гуманітарної допомоги, реконструкцією та опікою про ментальне здоров’я українців.

Українці вже можуть починати додавати інформацію про свої пошкоджені або зруйновані внаслідок війни будинки. Їх можна відправити за допомогою державного порталу «Дія».