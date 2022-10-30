Український захисник з ПЗРК збив із курсу ракету, яка летіла на Запоріжжя

Український військовий за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу збив із курсу ракету «Іскандер-К», яка летіла на Запоріжжя. Через це вона впала у безлюдному місці.

Про це повідомляє повітряне командування «Схід», передає NNS.

Ракета окупантів летіла з району російського міста Ростов-на-Дону. За вмілі й своєчасні дії військового, який збив ракету з курсу, обіцяють нагородити.

Переносні зенітно-ракетні комплекси призначені для ураження гелікоптерів та літаків. Втім, ЗСУ вже не вперше збивають за допомогою такої зброї ракети.

Так, 10 жовтня, коли росіяни уперше масово обстрілювали українську енергетичну інфраструктуру, одну із ракет збили за допомогою ПЗРК «Ігла».

Ось як це було 10 жовтня (обережно: нецензурна лексика!):