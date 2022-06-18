Українці зі статусом ВПО отримають новий вид допомоги: що про нього відомо

Одна з найбільших в світі криптобірж Binance виділила українцям рекордних 1,2 млн доларів США для допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Про це повідомила Мінцифра та додала, що це стало можливим завдяки її співпраці із засновником Binance, передає NNS.

Слід зауважити, що криптобіржа до цього вже виплатила кошти 1713 українцям, яким довелося виїхати до країн Європейського Союзу через війну. Загалом тут планують допомогти 5000 українським біженцям.

Хто має право отримати допомогу

Це українські біженці та ВПО, які найбільше потребують фінансової підтримки. Сюди входять соціально незахищені особи, расові та етнічні меншини, незастраховане, малозабезпечене населення, люди похилого віку та особи з несприятливим станом здоров’я.

Що потрібно, щоб отримати допомогу

Для отримання фінансової допомоги від криптобіржи Binance, потрібно зробити всього лише кілька кроків:

пройти верифікацію в одному з таких фондів: “Паляниця”, Rotary Kyiv чи iSans;

після цього подати заявку на оформлення виплат за електронною адресою standwithukraine@isans.org.

Кошти надходитимуть протягом трьох місяців на вказанний під час оформлення заявки криптогаманець. Потім їх можна буде вивести на банківську карту (щомісяця 75 доларів).

Всі деталі про допомогу тут.