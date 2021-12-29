Українці обрали людину, політика, розчарування і мем 2021 року – опитування

Серед українців провели опитування і з’ясували, кого вони вважають людиною, політиком, розчаруванням і мемом 2021 року.

Більшість опитаних українців вважають президента Володимира Зеленського одночасно політиком, розчаруванням, людиною і мемом 2021 року.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» спільно з «Центром Разумкова» з 17 по 22 грудня, пише Громадське, передає NNS.

Другий рік поспіль президент Зеленський очолює рейтинги як «політик року» та «розчарування року». Соціологи відзначають цьогоріч помітне зростання показників в обох випадках.

Так, у 2021-му Зеленського назвали «політиком року» 17%, тоді як у 2020-му — 14,8%. Водночас 45% опитаних назвали чинного президента «розчаруванням року», а торік так вважали 28%.

Друге місце в номінації «політик року» ділять експрезидент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%).

Водночас 8,5% опитаних вважає Порошенка «розчаруванням року», а 3% називають таким Разумкова. Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики.

Людина-2021

8,5% опитаних людиною року назвали Володимира Зеленського. Друге місце розділили Петро Порошенко (3,6%), Дмитро Разумков (3,3%), ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель (3,1%) та американський мільярдер Ілон Маск (3%).

На третьому місці опинився президент США Джо Байден (2,7%). Серед тих, кого назвали більше ніж 1% опитаних, були також Юлія Тимошенко (1,8%), Дмитро Гордон (1,3%), Євгеній Мураєв (1,2%), Олександр Усик (1,2%), Володимир Путін (1,1%), Сергій Притула (1%), медики/лікарі (1%).

Мем-2021

У респондентів запитали, чи запам’яталася їм якась смішна чи кумедна подія, яка сталася з відомими людьми і яку можна назвати мемом 2021 року.

Так, 5,2% опитаних мемом року назвали «пресконференцію Володимира Зеленського», а 3,4% мемом назвали самого чинного президента. По 2,6% згадок отримали міський голова Києва Віталій Кличко та народний депутат Микола Тищенко, зокрема за свої заяви «про ціни на продукти».

Майже стільки ж, 2,5% опитаних, назвали мемом «1000 гривень від Зеленського», а 2,1% респондентів розсмішив Ілля Кива, зокрема як «Кива-науковець».

Подія-2021

Цьогоріч на цей титул «претендують» аж три події: пандемія коронавірусу (6,5%), 30-річчя незалежності України (6,3%) та вакцинація проти коронавірусу (5,9%).

Відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова як подію року згадали 4,4% опитаних. А для 3,8% подією року став «Вагнергейт», ще 3,7% вважають, що це закон про ринок землі.

Загрозу вторгнення Росії визначили як подію року в Україні 3% опитаних, ще 2,8% назвали такою подією війну. Соціологи зазначили, що у 2020-му, обираючи подію року із запропонованого списку, війну на Донбасі відзначили 12,2% опитаних.

Про опитування

Соціологи з 17 по 22 грудня опитали 2 018 людей від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.