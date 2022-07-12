Українці, які опинилися в скрутному становищі, можуть попросити гроші на продукти та ліки. Для цього потрібно залишити заявку на платформі єДопомога. Це можуть зробити вимушені переселенці і пенсіонери.

Як стало відомо NNS, про це Суспільному розповів заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі єдиного телемарафону.

Йдеться про ініціативу Мінсоцполітики разом з Мінцифрою, пояснив посадовець.

“Ми зробили платформу єДопомога за адресою edopomoga.gov.ua для того, щоб допомагати громадянам за трьома напрямками. Перше – там є вся інформація про підтримку від держави в часи війни. Друге – інформація про міжнародну допомогу. Там можна подати заявку для грошової допомоги від міжнародних організацій: Червоний Хрест, ООН, ЮНІСЕФ. А третє – це саме і є отримання й надання волонтерської допомоги”, сказав Кошеленко.

За його словами, таке надання допомоги реалізовано в офлайні і онлайні. Тобто кожен волонтер може знайти собі людину, яку він хоче підтримати – або особисто приїхати і привезти їй підтримку, або зробити це онлайн.

“Тобто, сплатити карткою 200, 500 або 1000 грн. А людина, яка отримає допомогу, на касі використає свою передоплату, цей сертифікат з кодом і отримає продукти”, пояснив посадовець.

Таким чином, за його словами, через цю платформу допомагають волонтери з 25 країн. Є інтерфейс різними мовами. Цю платформу просувають закордоном. Українці отримали в супермаркетах вже понад 15 тисяч позицій, повідомив Кошеленко.

“В цій програмі беруть участь певні супермаркети, перелік яких є на сайті. У тих населених пунктах, де таких супермаркетів немає, волонтери можуть тільки знаходити заявки людей з потребами і виконувати їх особисто. Тобто приїжджати або запрошувати у точки видачі гуманітарної допомоги і видавати. Якщо людина має змогу доїхати до супермаркета, то наразі до платформи підключені продуктові мережі Сільпо, Фоззі, Траш та інші, і цей список поповнюватиметься. Також на платформі присутні аптечні мережі, тобто надати допомогу людям можна також ліками”, пояснив чиновник.

Час отримання такої допомоги, за його словами, залежить від конкретного регіону, родини, людини.

“Ми дали можливість зареєструвати адресу, вказати свій соціальний статус. Якщо людина з інвалідністю, з багатодітної родини, з малозабезпеченої родини, то волонтери звертають увагу на такі заявки в першу чергу. Реалізація й допомога приходять, зазвичай, швидше”, сказав Кошеленко.

Зараз на платформі понад 15 тисяч активних заявок. Більше двох із половиною тисяч сімей отримали таку підтримку. Функція онлайн запущена з травня, пояснив посадовець, тобто такий обсяг допомоги від волонтерів надійшов за два місяці.