Україна та Польща побудують новий газопровід

Україна та Польща домовилися побудувати газопровід, що дозволить наростити обсяги передачі газу на схід.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі прем’єр-міністри України та Польщі Денис Шмигаль та Матеуш Моравецький повідомили про цю ідею, передає NNS.

Глави урядів говорили про розширення пропускної спроможності із заходу на схід та про будівництво газопроводу вже найближчим часом.

“Ми говорили з прем’єр-міністром про можливість збільшення потужностей передачі газу із заходу на схід, будівництво газопроводу. Для цього необхідно виконати певні інвестиції, які ми маємо намір реалізувати”, сказав Моравецький.

Глава польського уряду зазначив, що Польща вже допомагає Україні з газом, передаючи його із заходу на схід.

У свою чергу Денис Шмигаль звернув увагу на можливість постачання в Україну зрідженого природного газу, а також торкнувся теми зберігання польськими та європейськими компаніями газу у сховищах України.

Говорячи про “Північний потік – 2” прем’єр-міністр Польщі наголосив, що Німеччина, запускаючи газопровід, “дає снаряди та зброю Путіну, якими він потім зможе шантажувати Європу”.

“Геополітичною загрозою є “Північний потік – 2”. У зв’язку з цим ми апелюємо спільно до Німеччини, щоб вона не запускала цей газопровід, тому що він стане елементом шантажу Європи з боку Росії. Не можна, з одного боку, висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи “Північного потоку – 2”, зазначив Моравецький.

Нагадаємо, 1 лютого до Києва з візитом прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Під час свого виступу він порівняв життя по сусідству з Росією із життям біля підніжжя вулкана.