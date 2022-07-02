“Русофобія” – додатковий предмет у шкільній програмі. На сайті президента з’явилася відповідна петиція.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті електронних петицій.

Петицію зареєстровано 30 червня 2022 року. Її автор вважає, що через російську агресію і невиправдану жорстокість солдат рф, в школах треба вводити “русофобію”.

Текст петиції наступний:

“З початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ненависть до всього російського зростає з геометричною прогресією. Всі ті звірства які чинять росіяни на нашій землі, зароджують в українцях жагу до помсти та ненависті.

У зв’язку з вищеописаним прошу вас підтримати петицію по створенню нового предмету в українській шкільній програмі, під назвою – «русофобія».

Або замінити предмет «російська мова та література», предметом «русофобія»”.

Наразі петицію підписали 325 осіб, тоді як для розгляду президентом має бути зібрано не менше як 25 000 підписів.