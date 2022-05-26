Між країнами НАТО, ймовірно, є неформальні домовленості щодо окремих видів озброєння, які не потрібно надсилати Україні, щоб не дратувати росію і не стати учасниками війни.

За даними німецького новинного агентства dpa, це пов’язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише ZEIT ONLINE.

Про це NNS дізнався з повідомлення Громадське.

У НАТО дотримуються думки, що ризик прямого військового зіткнення Альянсу та росії має бути якомога нижчим. У західних країн є побоювання, що рф може розцінити, наприклад, постачання Україні бойових танків чи літаків, як вступ у війну та вжити військових заходів. Тож досі таке озброєння в Україну не поставлялось.

У Соціал‑демократичній партії Німеччини зазначили, що їм відомо про таку неформальну домовленість. Німецьких депутатів із комітету оборони поінформували про це у травні.

Офіційної заяви від НАТО про домовленість не постачати Україні певну зброю немає. Речник Альянсу лише зазначив, що рішення щодо того, яку зброю постачати країни-члени ухвалюють самостійно.

Однак, за словами джерел, усі учасниці НАТО досі дотримувались неформальних домовленостей — зокрема через те, що інакше їм довелося б побоюватися, що вони не матимуть повної підтримки партнерів по Альянсу у разі нападу росії. Наприклад, тому Польща утримувалась від постачань винищувань МіГ-29 радянського зразка в Україну.

Постачання зброї

Українська влада просила у партнерів із НАТО зброю ще до повномасштабного вторгнення, а після вторгнення про озброєння заговорили ще активніше. Наприклад, 24 березня (місяць після вторгнення) Зеленський заявляв, що постачання навіть 1% бойових літаків та бойових танків, які є у НАТО, до України гарантуватиме безпеку не лише нашій країні, а й країнам Альянсу.

Західні партнери поступово активізують постачання зброї, але цього все одно недостатньо. 23 травня (майже три місяці після вторгнення) Зеленський заявив, що російська армія у боях за Донбас має у 20 разів більше техніки, ніж ЗСУ. За його словами, щоб через таке співвідношення озброєння не гинули сотні тисяч людей, Україні потрібна техніка, яка може стріляти на велику відстань.