У NASA повідомили, чи працював у них Дорж Бату

У NASA відповіли, чи справді працював у них Андрій Васильєв, більше відомий як письменник Дорж Бату.

Національне агентство США з дослідження космічного простору (NASA) заявило, що письменник бурятського походження Дорж Бату, якого запідозрили у вигаданій біографії, не працював на них, але все ж має стосунок до діяльності агентства.

Про це в NASA повідомили у відповідь на запит BBC, передає НСН.

На питання про те, чи справді Бату працював оператором корекції траєкторії в Управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США, речниця агентства Шеріл Ворнер відповіла:

«Він не працював на NASA. Наша заява — це інформація, яку я маю надати».

Раніше Бату був прописаний в анотації до його книжок як «оператор корекцій траєкторій Центру керування польотами NASA».

Однак в агентстві повідомили, що Васильєв усе ж таки мав стосунок до діяльності NASA. А саме — працював із підрядником агентства у 2013-2016 роках. А втім, наразі він не пов’язаний з агентством, а його погляди не відображають офіційні погляди NASA чи уряду Сполучених Штатів.

На прохання більш широко розкрити повноваження Васильєва або подробиці його робити, в NASA поки що не відповіли.

Коментуючи відповідь на запит, у ВВС зауважити, що практика залучення підрядників до робіт NASA є доволі поширеною. Оскільки агентство контролює всю космічну галузь, виконуючи великий спектр програм цивільних космічних технологій, аеронавтики, дослідження космосу та передових інженерних систем.

Також у BBC зауважили, що в інтерв’ю «Українській правді» 2018 року письменник каже про свою роботу в NASA у теперішньому часі, хоча був залучений до діяльності агентства до 2016 року, згідно з відповіддю.

Дорж Бату і скандал навколо нього. Що передувало?

Журналіст і політик Віктор Трегубов заявив, що письменник бурятського походження Дорж Бату, який раніше був журналістом в Україні, а зараз мешкає у США, насправді вигадав свою біографію. За його словами, Бату ніколи не працював у NASA і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США, як він розповідав раніше.

Крім того, він заявив, що Васильєва звільнили з «Голосу Америки» через вигадане інтерв’ю з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

У відповідь Бату назвав звинувачення Трегубова «відвертою маячнею». За його словами, він ніколи не був держслужбовцем, а працював на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Він також зазначив, що ніколи не виступав від імені жодної з установ, з якими співпрацював, а після «випадку з Навальним» пропрацював у «Голосі Америки» ще півтора року.

Попри це «Видавництво Старого Лева», яке публікувало книжки Бату, припинило співпрацю з письменником «через введення в оману та відсутність прямих відповідей». Книжки його авторства не додруковуватимуть, а ті, що вже є в наявності, будуть промарковані: «Інформація про біографію автора не є достовірною».