У грудні деяким категоріям українців перерахують пенсії – кого стосується

З 1 грудня деяким категоріям українців перерахують пенсії. Про це інформують у Пенсійному фонді, передає NNS.

Зазначається, що у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пенсійні виплати підвищаться з 2 027 грн до 2 093 грн.

Окрім того, зі встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують “страхові” пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн.

Також у зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Наголошується, що усі перерахунки пенсій проводяться автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів.

Виплата вже перерахованих пенсій буде проводитись з грудня, у встановлені пенсіонерам дати виплати.

Джерело