Цільова мобілізація – що вона означає для громадян

Через військове вторгнення росії в Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Також в країні передбачена цільова мобілізація, яка спрямована на відновлення після бойових дій об’єктів інфраструктури.

Про це NNS дізнався з повідомлення zn.ua.

Цільова мобілізація. Кого можуть залучати

У постанові Камбіну «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» прописано, що цільова мобілізація населення може здійснюватися для ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій у населених пунктах та на територіях, які перебували під впливом засобів ураження.

Такі заходи можуть стосуватися:

відновлення об’єктів критичної інфраструктури;

проведення гуманітарного розмінування;

маркування небезпечних місць;

залучення для ліквідації військових дій міжнародної допомоги.

Гуманітарне розмінування: як навчатимуть населення

Державно служба з надзвичайних ситуацій від початку російського вторгнення знешкодила понад 182 тисяч штук снарядів.

Гуманітарне розмінування має два напрями, де працюють сапери та ідентифікатори. Для опанування професії сапера необхідні спеціальні навички, кандидати проходять навчання та спеціальний відбір.

Але стати ідентифікатором зможе майже кожен українець. Для цього будуть проводити триденні навчання. Людям будуть пояснювати як розрізняти види вибухових матеріалів, щоб вони могли зрозуміти, що перед ними і викликати саперів на конкретний об’єкт.