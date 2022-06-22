Тримор’я: обласні центри України об’єднають з транспортною мережею ЄС

Отриманий Україною статусу партнера-учасника ініціативи Тримор’я матиме велике значення не лише для держави, в геополітичному та економічному значенні, але й для пересічних українців також.

Про це йдеться в роз’ясненні Центру протидії дезінформації, як вплине на Україну отриманий статус партнера-учасника ініціативи Тримор’я, з посиланням на zn.ua, передає NNS.

В практичному вимірі така співпраця дозволить Україні:

Об’єднати обласні центри України з транспортною мережею Центральної і Східної Європи.

Інтегруватися в європейську залізничну мережу.

Сприяти повоєнній відбудові України.

Є також важливі здобутки, пов’язані з енергетичним комплексом країни. Так, статус в ініціативі Тримор’я дозволить:

Експортувати українську електрику за допомогою інтерконектору «Польща – Україна».

Використати потенціал національних підземних газосховищ та наявних в Україні СПГ-терміналів (скрапленого природного газу, – ред.).

Нагадаємо, президент Польщі А.Дуда під час саміту країн Тримор’я 20 червня оголосив про надання Україні статусу партнера-учасника.

Тримор’я, відома як Ініціатива трьох морів (ІТМ) — міжнародна економічна ініціатива, що об’єднує 12 країн ЄС вздовж Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Була започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та Хорватії Коліндою Грабар-Китарович

Ініціатива трьох морів це – фактично створення партнерського блоку, що об’єднує країни Центрально-Східної Європи, які є членами ЄС: чотири країни Вишеградської групи, країни Балтії, Австрію, Хорватію, Румунію, Словенію та Болгарію. Основний акцент Ініціативи спрямовується на розвиток інфраструктурних проєктів.

Як наголосив раніше президент України Володимир Зеленський, статус в ініціативі Тримор’я для країнии це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв’язку, мереж, ще одна лінія тісної співпраці між Україною і державами ЄС.