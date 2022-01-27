Третьякова пропонує, щоб усі українські домогосподарства подавали електронні декларації

Нардепка від “Слуги народу” Галина Третьякова виступає основним ініціатором законопроєкту №6539 “Про домогосподарство”, яким народні депутати України хочуть зобов’язати домогосподарства декларувати прибутки.

Підтримка фінансового благополуччя сім’ї можлива при оподаткуванні загального доходу домогосподарства, йдеться в тексті законопроєкту, пише Фокус, передає NNS.

“Введення “сімейного оподаткування” не означає встановлення спеціального податкового режиму, а передбачає введення елементів “сімейного оподаткування” в чинну систему оподаткування доходів фізичних осіб”, зазначили автори.

На думку нардепів, декларування доходів спричинить зростання добробуту людей. За рахунок чого зростатимуть доходи після декларування, у документі не уточнюється.

Згідно із законопроектом, домогосподарство – особа або сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих стосунків або перебувати і в тих, і в інших стосунках.

У законопроєкті перераховані умови, за якими домогосподарствам дозволять вести підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП:

подання річної податкової декларації домогосподарства;

ведення підприємницької діяльності лише членами домогосподарства;

річний дохід не має перевищувати 8 мільйонів гривень.

Види послуг, для яких необов’язково реєструвати ФОП:

перукарські та косметологічні послуги;

юридичні консультації;

послуги домашньої обслуги;

догляд за хворими чи немічними особами;

послуги репетиторів;

виховання дітей (гувернери);

прибирання приміщень на індивідуальне замовлення;

ремонт взуття, одягу, побутових текстильних і трикотажних виробів, килимів і килимових виробів, шкіряних, галантерейних виробів, меблів, радіотелевізійної й іншої аудіо- та відеоапаратури, електропобутової техніки й інших побутових і офісних приладів, годинників, інших предметів особистого користування;

технічне обслуговування та ремонт музичних інструментів;

послуги з прання, прасування білизни й інших текстильних виробів;

роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами на ринкових лотках;

послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

послуги з перевезення вантажу;

діяльність у сфері ресторанного господарства;

інші види робіт, до яких залучаються члени цього домогосподарства, крім видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та належать до незалежної професійної діяльності згідно із законом.

Обов’язкове декларування не торкнеться тих, хто отримує пенсії та стипендії. Нардепи натомість подання декларації про доходи пропонують виділення “соціального трансферту”.

Форми соціального трансферту:

соціальні гарантії, спрямованих на забезпечення права на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, витрати на житло;

пільги, що мають матеріальну та грошову форму;

соціальне страхування;

соціальні послуги.

Нардепи звертають увагу на середній рівень доходів домогосподарств у Сполучених Штатах, Швейцарії, Бельгії, Японії й інших розвинутих країнах. Так, у США дохід за рік становить $176 тис., у Швейцарії – $128,4 тис., у Бельгії – $104 тис., а в Японії – $97,5 тис.

В Україні, за даними Держстату, налічується 14,9 млн домогосподарств.

Нагадаємо, Галина Третьякова відома своїми заявами щодо неякісних дітей в малозабезпечених сім’ях та тим що треба каструвати безробітних.

Фото: strana.ua