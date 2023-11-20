Як відновлюється територія Каховського водосховища – прогнози, які не справдилися

Як відновлюється територія Каховського водосховища, після того, як 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС).

Про це Ukrainer розпитали екологиню, співзасновницю Української Природоохоронної групи Анну Куземко, передає НСН.

На місці Каховського водосховища формується заплавний вербовий ліс. За три місяці після трагедії дерева виросли орієнтовно до 3 метрів. Швидкість росту, на думку експертки, вражає.

Деякі прогнози дослідників щодо відновлення цієї території не справдилися. Йдеться зокрема про гіпотези, що на місці водосховища утвориться пустеля, та припущення науковців, що вся територія Каховського водосховища заросте інвазійними, тобто загрозливими для інших видами рослин.

Унаслідок підриву Каховської ГЕС загинула величезна кількість тварин. На ділянках, куди згодом дісталися науковці, знайшли скелети великих риб, які скупчилися в останніх смужках води, поки її зовсім не стало.

Дискусії щодо майбутнього водосховища й дослідження його фактичного стану тривають.

На думку екологині Анни Куземко, природа виявилася мудрішою за людські прогнози й наразі чудово справляється з цим викликом.

Наприклад, були побоювання, що мул, який принесла велика вода, розлітатиметься й утворюватиме пилові бурі, які розповсюджуватимуть шкідливі хімічні речовини з дна. Це також не справдилося, бо ґрунт виявився дуже щільним.

Оптимальним сценарієм подальшого відновлення дна водосховища, вважає Анна Куземко, було би формування там комплексу заплавної рослинності.

Проте, якщо не буде достатньо вологи та якщо зима не буде сніжною — рослини, які виросли природним шляхом, відмиратимуть.

Натомість вивільнятимуться ніші для інвазійних видів. Науковці сподіваються, що справдиться позитивніший сценарій. Після звільнення територій на лівому березі Дніпра можна буде проєктувати активне відновлення притаманної регіону рослинності.

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