Термомодернізація та збільшення видобутку газу: як Україна планує стати енергонезалежною

Україна має намір повністю забезпечувати себе природним газом через скорочення його споживання завдяки термомодернізації будинків, а також збільшенню видобутку блакитного палива.

Про це на засіданні координаційного енергетичного штабу щодо ситуації в енергетичній сфері та проходження опалювального сезону повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, з посиланням на пресслужбу ОП інформує Громадське, передає NNS.

За його словами, Україна планує впродовж найближчих 3-4 років реалізувати програму для збільшення видобутку природного газу та інших корисних копалин. Блакитного палива хочуть добувати щонайменше 23-25 мільярдів кубометрів проти нинішніх 18-19 мільярдів кубометрів.

Паралельно влада обіцяє за наступні 10 років повністю термомодернізувати більшість зі 180 тисяч багатоповерхових будинків в Україні. Так хочуть скоротити споживання газу на 30-40%.

Почати це планують після закінчення поточного опалювального сезону в березні-квітні.

«Перших 5 тисяч будинків — наша мета на наступний рік. Ця програма буде не на один рік, а на сім-десять років і передбачає, що абсолютна більшість зі 180 тисяч багатоповерхових будинків буде термомодернізована», переконує Шурма.

Він додає, що паралельно термомодернізовуватимуть і об’єкти соціальної сфери.

Збільшення видобутку газу

У вересні польська нафтогазова компанія (PGNiG) уклала угоду з компанією Energy Resources of Ukraine та планує видобувати газ на заході України. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що такий проєкт збільшить незалежність країн від Росії.

До того, у березні, «Нафтогаз» оголошував, що разом із PGNiG шукатимуть газ на заході України. Тоді ж повідомляли, що першочерговий акцент компанії зроблять на вивченні можливостей для спільної розвідки нових площ в Україні, що межують із польським кордоном.