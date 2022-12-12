В мережі показали зворушливий дитячий малюнок на могилі загиблого воїна. На жаль, російська війна в Україні забирає багато життів, сиротіють діти.

Внаслідок бойових дій гинуть, як і наші воїні, так і цивільні громадяни. Помирають люди різного віку та статусу.

У мережі показали могилу воїна, який загинув внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. А на ній – зворушливий дитячий малюнок. Знімок опублікований на сторінці “Гідність нації” у Фейсбук, передає НСН.

На кадрі показаний хрест на могилі українського героя. Він укутаний прапором нашої держави. Нагорі хреста висить дитячий малюнок.

Він виконаний у жовто-синіх кольорах – це дві маленькі ручки.

Але найбільше душу чіпає напис на дитячому творінні. У ньому розповідається про любов до найближчої людини – батька.

“Тато, я люблю тебе!”, – написала дитина, додавши червоне серце замість слова “люблю”.

Судячи з почерку, дитина ще малих років. Страшно уявити, як дитя переживає загибель батька, який помер за рідну країну та її світле майбутнє через нелюдську агресію та загарбницькі амбіції російських окупантів.

Джерело: Обозреватель