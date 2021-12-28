Тарифи на газ у січні: яка ціна у різних постачальників

Деякі газопостачальників вже оприлюднили свої тарифи на газ у січні, вони коливатимуться від 7,788 до 57,5 гривні за кубометр газу.

Про це NNS дізнався з повідомлення 24 каналу.

Тарифи на газ у січні

За п’ять днів до кінця місяця постачальники повинні оприлюднювати ціни на наступний, щоб населення мало час обрати більш вигідний для себе варіант.

Найвищий та найнижчий тариф вже традиційно у постачальників “Енергія країни” та “ETG.UA”, котрий складає 7,788 та 57,5 гривні за кубометр газу відповідно.

Нагадаємо, що у грудні місячний тариф варіювався у межах від 7,788 до 38,35 гривні за кубометр газу. Тож постачальник “Енергія країни” суттєво підвищив свою місячну пропозицію для споживачів.

Січневий тариф нижче за річний

“ETG.UA” – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,788 гривні за кубометр газу.

“Маргаз” – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.

“Галнафтогаз” – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.

Січневий тариф на рівні річного

“Полтавагаз збут” – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 7,99 гривні за кубометр газу.

“Дніпропетровські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.

“Київські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.

“Донецькі енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,46 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 8,46 гривні за кубометр газу.

Січневий тариф вищий за річний

“Асканія енерджі” – 14,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 14,95 гривні за кубометр газу.

“Енергія країни” – 57,5 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, ціна у грудні – 38,35 гривні за кубометр газу.

Зверніть увагу! Ціни газопостачальники вказали без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо, згідно з чинними тарифами на доставку газу.

Тариф постачальника останньої надії (ПОН)

Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи постачальника останньої надії (ПОН). В Україні роль ПОН виконує державна компанія “Нафтогаз”.

Раніше для всіх українців, котрі стали споживачами ПОН, переводили на змінний місячний тариф. Однак з 9 грудня у НАК повідомили, що відтепер для них діятиме лише річна фіксована пропозиція. Тож тариф від ПОН зафіксований на рівні 7,96 гривні за кубометр газу, але не більше, ніж на 60 днів.

Нагадаємо! Подавати показники лічильників споживачі повинні облгазам (газорозподільним компаніям) з 1 по 5 число кожного місяця. Оскільки, саме вони ведуть облік цих показників, а потім передають інформацію для формування рахунків газопостачальним компаніям.