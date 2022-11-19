Священник УПЦ МП під час проповіді проклинав СБУ (відео)

Священник УПЦ МП запевняв прихожан, що ми з Росією «посварились» і не треба переходити до ПЦУ.

Українців вкотре обурили дії представників Московського патріархату. В інтернет потрапило відео, на якому священик УПЦ МП під час проповіді проклинає СБУ, запевняє всіх, що у нас із Росією «сварка», і закликає не змінювати віру і не переходити до ПЦУ, передає NNS.

«Те що зробило СБУ проти отця Анатолія, то є смертний гріх, який потім ляже на їхніх нащадків», розійшовся батюшка.

За його словами, московська церква – єдина можлива для України. І що він сам, 30 років тому, приїхав «спасати Полісся» від безбожності.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Служба безпеки України встановлює аутентичність відео із Києво-Печерської Лаври, на якому священнослужителі УПЦ московського патріархату під час богослужіння нібито прославляють Росію.

Згодом Служба безпеки України заявила, що вже вивчає всі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври, де співали пісень, що вихваляють «русскій мір».

Джерело: Главком

“Пробуждается матушка-Русь” – у Києво-Печерській Лаврі співають проросійські пісні (відео)