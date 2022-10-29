Субсидії в Україні з жовтня виплачують органи Пенсійного фонду. Чи змінюється щось для отримувачів субсидій та пільг у листопаді та грудні.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Сумської ОВА Людмила Мусіяка, передає NNS.

За її словами, держава займається перепризначенням комунальних субсидій у травні, аналізуючи базу даних.

«Тобто, у травні ми аналізували базу даних. У зв’язку з воєнними діями це було зроблено автоматично і відбулося перепризначення житлових субсидій усім домогосподарствам за тими правилами, які діяли на травень, без звернень громадян», – сказала вона.

А у жовтні проводять тільки перерахунок субсидій, у зв’язку з початком опалювального сезону, не аналізуючи право громадян на їх призначення.

«Винятком є тільки аналіз по доходах. В жовтні – це субсидія не на повний місяць, а з 16 жовтня. У листопаді і надалі – на повні місяці. Суттєвих змін, які б змушували наших громадян хвилюватись, немає», – зазначила Мусіяка.

Вона підкреслила, що якщо домогосподарство одержувало субсидію і нічого в домогосподарстві не змінилося (склад сім`ї, придбання дорого вартісних матеріалів чи оплату покупок на понад 50 тисяч, наявності транспортних засобів, депозитів), то приходити до органів соцзахисту не потрібно.

Якщо ж такі фактори є, то людина має про це обов’язково повідомити органи соціального захисту за місцем проживання.

Субсидії в Україні. Що змінюється з грудня

Для людей, які є одержувачами субсидій, немає різниці, який орган здійснює перерахування коштів на картку, сказала Мусіяка.

«Є постанова Кабінету Міністрів, у якій йдеться про поступову передачу пільг і житлових субсидій органам Пенсійного фонду. В жовтні виплату вже здійснив Пенсійний фонд, призначення і нарахування було за органами соціального захисту. В листопаді буде вже і нарахування здійснювати Пенсійний фонд, а з грудня і призначення, і нарахування, і виплата – за органами фонду. Для громадян нічого суттєво не зміниться», – роз’яснила вона.

Мусіяка зазначила, що коли з грудня людина потребуватиме звернення, то необхідно буде звертатися до органів Пенсійного фонду або до органів соціального захисту територіальних громад – не райдержадміністрацій.