Скільки загине людей у разі ядерного удару росії по Україні. Як передає NNS, про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів експерт Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, жертв від ядерного тактичного удару росії може бути стільки ж, як у знищеному Маріуполі. За різними оцінками, в Маріуполі загинули від 20 до 50 тисяч місцевих мешканців.

“Є дуже сумне порівняння, що рівень жертв у Маріуполі відповідає застосуванню потенційного ядерного удару рф. Це якби по місту застосували тактичну ядерну бомбу потужністю в 100 кілотонн або навіть 10 таких бомб. З одного боку, це дуже сумне порівняння масштабу жертв. З іншого боку, навіть якщо росіяни сильно захочуть, вони не зможуть досягти того рівня жертв – на сотні чи тисячі загиблих”, зауважив він.

Нагадаємо, є інформація про розміщення ядерної зброї рф в Калінінградській області та в окупованому Криму. Водночас на території білорусі зброї масового ураження поки немає.

Про це директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в ефірі “Радіо НВ”.

За його словами, на території білорусі ядерної зброї наразі немає. Проте є дані про її розміщення в Калінінградській області та Криму. Зокрема, йдеться про Феодосію-13 – відповідний об’єкт розташований між Феодосією і Судаком.

“Там була просто військова частина. Але після окупації Криму у 2014 році росія почала його відновлювати, проводити там ремонтні роботи. А ще до повномасштабного вторгнення були заяви від Міністерства закордонних справ та Головного управління розвідки Міноборони про те, що росія може створювати відповідну інфраструктуру і, можливо навіть вже перекинула тактичну ядерну зброю безпосередньо до окупованого Криму”, нагадав експерт.

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