Скандальний Шуфрич виїхав за межі України

Скандальний нардеп від забороненої політичної партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич виїхав за межі України через пункт пропуску «Порубне» на кордоні з Румунією.

Про це заявив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук, передає NNS.

У коментарі УНІАН Шуфрич підтвердив свій виїзд за кордон. Його він пояснив необхідністю проведення медичного обстеження одному з його дітей.

«Я виїхав за кордон, відвідати родину у зв’язку з необхідністю провести медобстеження одного з трьох дітей, які у мене малолітні… І 23 числа (травня – ред) я вже буду в Україні», пояснив Шуфрич і додав, що має бути присутній на консультації з лікарем.

Він запевнив, що «провів всі необхідні процедури для того, щоб виїхати за кордон».

«Але хочу звернути увагу, що мені в принципі цього не потрібно було б робити, тому що я є батьком трьох малолітніх дітей. Але попри це, я витримав всі необхідні для народного депутата України процедури щодо виїзду за кордон, згідно зі встановленими нормативами», сказав депутат.

Шуфрич також уточнив, що виїхав з України 13 травня. Водночас він не розповів, в якій саме країні знаходиться.

“Я знаходжуся в двох країнах Євросоюзу… Між двома країнами. Я відвідую дві країни Євросоюзу”, зазначив парламентар.

На початку березня навколо Шуфрича шумів скандал. Тоді бійці 206 батальйону територіальної оборони у Києві затримали народного депутата, який фотографував блокпост. Сам же Шуфрич пояснив бійцям ТО, що нічого в його діях немає незаконного – «вийшов сфотографуватися на тлі місцевого пам’ятника».

Нагадуємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну РНБО призупинила діяльність у партіях, що мають зв’язки з російською федерацією – до списку увійшла й партія ОПЗЖ. У квітні політсила офіційно припинила роботу в парламенті, а на початку травня Рада підтримала заборону діяльності в нашій країні проросійських партій.