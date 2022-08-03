Родини українських військових, які загинули, захищаючи Батьківщину під час повномасштабної війни, мають право на отримання 15 млн грн одноразової допомоги.

Про те, як отримати компенсація, повідомив адвокат юридичної фірми “Міллер” Андрій Новак, передає NNS з посиланням на Апостроф.

По-перше, військкомати або військова частина мають сповістити членів сім’ї про загибель війського, а також видати свідовцтво про смерть, яке знадобиться в багатьох інстанціях.

По-друге, членам родини загиблого треба звернутися до командира військової частини та попросити надати:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

“Останнє потрібно для того, аби розуміти, хто є членом сім’ї. Навіть якщо когось не було включено до складу сім’ї в особовій справі, це можна буде оформити в подальшому, наприклад, через судове рішення. А потім уже звертатися за отриманням грошової допомоги. Коли кошти будуть розподілені між дружиною, батьками та дітьми, але (умовно) з’явиться тітка, яка також проживала разом із загиблим і яка має право на грошову допомогу, то вона може стягнути свою частину з інших осіб у судовому порядку”, пояснив адвокат.

Вказані документи командир ВЧ повинен зібрати й передати протягом 10 днів, однак на практиці все залежить від людського фактору.

По-третє, після отримання документів потрібно піти у військкомат і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги, а також додати отримані документи й ще такі:

копію свідоцтва про смерть військового;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації;

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

По-четверте, за законом, протягом 15 днів військкомат направляє прийняті документи в Департамент соцзабезпечення Міноборони. Потім спеціальна Комісія з розгляду питань, пов’язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги упродовж 30 днів повинна ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову у виплаті.

Наступні кроки, у разі схвалення рішення, залежать від міністра оборони України, Командування Сухопутних військ ЗСУ та обласних центрів комплектування. Глава Міноборони має затвердити рішення, після чого 15 млн грн перерахують на рахунок Командування Сухопутних військ ЗСУ, а потім на рахунки членів родини загиблого через обласні ТЦК СП.

Адвокат наголосив, що якщо членам родини загиблого відмовили у виплаті компенсації, то таке рішення можна оскаржити в суді.

Варто зауважити, що процедура отримання коштів може тривати місяцями, тому що все залежить від того, як реагуватимуть люди на місцях.

“Тут не можна вгадати. Наприклад, довідку про обставини поранення для подальшого лікування і встановлення інвалідності і звільнення зі служби теоретично можна отримати за два дні (якщо командир толковий), а можна вибивати і декілька місяців. В ідеалі це (отримання компенсації) має відбуватися два-три місяці мінімум”, сказав адвокат.

Важливі нюанси: