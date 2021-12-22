Штрафи за газети російською: що чекає на друковані ЗМІ у новому році

З 16 січня 2022 року всі загальноукраїнські та регіональні друковані засоби масової інформації (ЗМІ) в Україні повинні видаватися державною мовою. Проте вони зможуть публікувати одночасно версію іншою мовою.

Про це нагадують у пресслужбі Державного комітету телебачення та радіомовлення України, пише Громадське, передає NNS.

Розповсюдження в Україні за передплатою друкованих видань російською мовою допускатиметься, якщо їхні засновники дозволять також передплату такого самого видання державною мовою.

Українськомовна версія видання повинна бути незалежно від того, чи його розповсюдження відбувається на платній основі, чи на безоплатній — серед яких безплатне роздавання.

У відомстві зазначають, що для друкованих ЗМІ, у яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання почне діяти з 16 липня 2024 року.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення й рекламу. До винятків належать англійська мова, офіційні мови Євросоюзу, кримськотатарська й мови інших корінних народів України. Російська в цей перелік не потрапила.

За порушення цих вимог передбачають штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-8,5 тисячі гривень). Повторне порушення протягом року передбачає штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8,5-11,9 тисячі гривень).

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року.

З чим пов’язані нові вимоги?

З 16 січня 2021 року в Україні набула чинності стаття 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», за якою вся сфера обслуговування мала перейти на українську.

Зокрема ця стаття передбачає, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна. Отже, підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають надавати інформацію про товари та послуги, а також обслуговувати людей саме українською.

Це стосується як продавців, так і виконавців. Де б ви не отримували послугу — у супермаркеті, банку, кав’ярні чи інтернет-магазині, — вас мають обслуговувати державною мовою.

Водночас інформація може дублюватися іноземною мовою, а на персональне прохання клієнта обслуговувати можуть мовою, що прийнятна для обох сторін.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь опублікував інструкцію, що робити громадянам у разі відмови обслуговувати українською.

Одним із пунктів закону є перехід всіх загальноукраїнських та регіональних друкованих ЗМІ в Україні на випуск державною мовою. Ця вимога саме й набуває чинності 16 січня 2022-го — через рік після початку дії основних норм закону.