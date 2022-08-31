Що буде з цінами на продукти восени: до чого готуватися українцям

Традиційно в серпні ціни на сезонні продукти харчування мають тенденцію до зниження, або як мінімум до стабілізації. А що буде з цінами на продукти восени.

Від чого залежатимуть ціни на продукти восени, йдеться у матеріалі 24 каналу, передає NNS.

Що буде з цінами на продукти восени

Які ціни на продукти ми побачимо на цінниках восени, залежатиме від багатьох факторів.

Традиційно в серпні ціни на продукти мають тенденцію до зниження, або як мінімум до стабілізації. Початок осені – сезон городини, збільшення пропозиції якої тягне ціни на продукти вниз. Але загалом ціни зростатимуть, упевнений економічний експерт Борис Кушнірук.

Цінова ситуація відрізнятиметься, зокрема, залежно від регіону країни. Очевидно, що ситуація на Півдні, Сході та Півночі буде гіршою, ніж на Заході України. Але все залежатиме від низки факторів.

Ціни на енергоносії

Впливатиме на вартість продуктів, зокрема, ціна енергоносіїв – на газ і пальне. Ці фактори будуть визначальними, бо ціна на електроенергію вже зараз суттєво зросла для промисловості, хоча й утримується стабільною для побутових споживачів. Відповідно, все, що пов’язано з виробництвом продуктів, стає дуже дорогим. І цей процес неможливо зупинити. Якщо, наприклад, можливо частково контролювати ціни для населення в частині комунальних послуг, то дуже важко щось зробити, коли піднімаються ціни на газ, електроенергію і нафтопродукти. І це призводить до зростання витрат всіх підприємств, пов’язаних з виробництвом харчів. В результаті, дорожчають всі продукти. І в цьому році – значно більше, ніж в попередні роки.

Політика НБУ

Наступний фактор зростання цін – ситуація з монетарною політикою Національного банку. В попередні місяці НБУ надто активно фінансував уряд, друкуючи кошти. В якийсь момент це робилось від безвиході, іншого варіанту не було. Але питання щодо монетарної політики з боку Міністерства фінансів і центрального банку залишаються – наскільки відповідально вони ставляться до бюджетних витрат під час війни. На жаль, немає впевненості, що політика “друку грошей” не триватиме й надалі. Це, своєю чергою, об’єктивно сприятиме зростанню цін. І, знову ж таки, зупинити цей процес неможливо.

Курс гривні

Третій фактор – курсовий, що буде з курсом гривні. Значною мірою ціни на продукти залежатимуть від вартості імпортних складових.

Нині ситуація виглядає більш оптимістично, ніж ще зовсім нещодавно, оскільки відновився експорт олійно-зернової продукції через морські порти. Але масштаби поки що не дуже значні, а надходження валюти за експортну продукцію розтягується на період від трьох до шести місяців. Отже, протягом осені ми матимемо нестачу валюти в країні. Окрім того, що її буде менше, ніж в попередні роки, так вона ще й надходитиме пізніше. Відповідно і тиск на курс гривні восени буде суттєвий.

Є сподівання на допомогу західних партнерів. Наприклад, до 30 вересня маємо отримати від уряду США 8 мільярдів доларів фінансової допомоги. Це доволі багато. Є шанс, що це зменшить потребу в емісії гривні. Крім того, це дасть додаткові валютні кошти центральному банку, що дозволить йому підтримувати курс гривні. То ж є обережні сподівання, що завдяки цьому ситуація на валютному і, відповідно, ціновому ринку дещо стабілізується, каже Борис Кушнірук.

Важливо! Фактор затримки надходження валютної виручки експортерів сприятиме росту цін, в той час як фінансова допомога від міжнародних партнерів України сприятиме укріпленню гривні та стабілізації цін. Якою саме буде цінова динаміка – залежатиме, зокрема, від строків надходження в країну міжнародної фінансової допомоги, а також від відповідальної політики уряду і центрального банку.

Війна

Четвертий, але не останній за значимістю фактор – це воєнні ризики, які визначатимуть економічну ситуацію загалом і цінову динаміку зокрема.

Ціни на продукти харчування – це складова індексу споживчих цін. В українських реаліях, враховуючи не дуже високий рівень доходів населення, витрати значної частини домогосподарств на продукти харчування складають левову частку сімейного бюджету. Таким чином саме вартість продуктів харчування для більшості українців є індикатором того, що відбувається з цінами. Зростання цін на продукти харчування відчутно б’є по якості життя населення. А з початку війни ситуація ще погіршилась, констатує Борис Кушнірук.

Що ж до індексу споживчих цін – наприкінці року інфляція сягне діапазону 25 – 30%, нагадує голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

На жаль, на сьогодні немає свідчень того, що інфляція в річному вимірі почне уповільнюватися найближчим часом. Проблеми з пропозицією товарів та послуг залишаються значним, залишаються високими ризики девальвації гривні у середньостроковій перспективі. Загалом вже з осені і принаймні до кінця 2023 року Україна житиме з інфляцією вищою за 20%.

З іншого боку різке зниження внутрішнього попиту через еміграцію населення та падіння доходів пригальмовує інфляцію, що стримуватиме ріст цін.

Але голоду в Україні не буде, впевнений економічний експерт Олег Пендзин.

За його прогнозами, Україна в цьому році збере близько 60 мільйонів тонн зернових і олійних. Минулого року ми зібрали 100 мільйонів тонн. Матимемо врожаю (мінус) 40%.

Для того, щоб повністю прогодуватись, нам необхідно близько 20 мільйонів тонн зернових на рік. Все останнє – експортний потенціал. Якщо врахувати, що Україна не експортувала 17 мільйонів тонн минулорічного врожаю, то матимемо загалом експортний потенціал близько 45 мільйонів тонн. Тобто, ми повністю забезпечимо себе продовольством і ще матимемо що вивозити.

Але є одна проблема. Вона полягає в тому, що внутрішні ціни в Україні набагато нижчі, ніж ціни зовнішні. Сьогодні фермер вимушений продавати зерно цьогорічного врожаю за цінами практично на рівні собівартості. І якщо зараз не дати можливість заробити фермеру, він не зможе посіяти озимі восени. Бо не буде за що.

Тому зараз, зокрема, уряд шукає можливість виділити кошти, щоб перекрити відсоткові ставки по кредитах для аграріїв.

Але врожай цього року ми маємо, і зиму пройдемо нормально, упевнений експерт.

Щодо цін, прогнозує він, – ситуація буде стабільною. Овочі дешевшатимуть до кінця вересня. Потім піде достатньо стрімкий ріст цін на овочі. Хліб буде дорожчати, оскільки внутрішні ціни на зерно наближатимуться до світових. Автоматично будуть трохи дорожчати м’ясні і молочні продукти.

Від нинішнього рівня ціни виростуть ще на 8-9% до кінця року. Загальний ріст цін на продукти порівняно з минулорічним рівнем сягатиме 35-38%.

Це немало, але не випадково. Бо ж Національний банк прогнозує, що до кінця року інфляція сягатиме 31%. Зараз ми вже маємо 22,5% інфляції.

Динаміка цін залежатиме від багатьох факторів. Зокрема, від світових цін на нафтопродукти, обмінного курсу гривні, обсягу і вартості міжнародної фінансової допомоги.

На сьогоднішній момент Україна для того, щоб вести війну, має покладатися на допомогу іноземних партнерів. Сама вона не може фінансувати ведення війни і одночасне виконання внутрішніх соціальних зобов’язань. Тому, безперечно, від розміру, умов, термінів зовнішньої допомоги, а також перебігу і результатів війни значною мірою залежатиме внутрішньоекономічна ситуація загалом і цінова динаміка зокрема.